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Cor 15:12
I Tazenda arrivano a Li punti
Con Campo Unificato per ricordare la gioventù spezzata di Elisa. Appuntamento il prossimo 20 giugno n Piazza Camboni in occasione dell’Elis Day
I Tazenda arrivano a Li punti

SASSARI - I Tazenda tornano live con Campo Unificato, il nuovo spettacolo che dà il titolo al tour 2026 con la band al completo approdando a Li Punti (SS), con un concerto live in Piazza Camboni in occasione dell’Elis Day, evento organizzato con la direzione artistica di Christian Luisi in onore di Elisa Riccobono, giovane ballerina sassarese prematuramente scomparsa. Ad aprire la serata, in suo omaggio, ci saranno le scuole di ballo Dance Floor e Gran Ballo New Dance a partire dalle 21.00. Il concerto è in programma alle 22.00. «Ci sembra un atto dovuto - dichiarano i Tazenda - salire sul palco per ricordare una giovane vita spezzata come quella di Elisa: la musica parla tanto spesso di sogni, di speranza. Quello che i giovani portano dentro. A Li Punti vogliamo suonare per questi sogni».

Sul palco, i Tazenda nella loro nuova formazione: Gigi Camedda (voce e pianoforte), Gino Marielli (chitarra e voce) e Serena Carta Mantilla (voce e tastiere), nuova voce ufficiale del gruppo: interprete sensibile, intensa, capace di coniugare delicatezza e potenza, che sa proiettare il progetto verso nuove traiettorie. La sua presenza segna una nuova fase del percorso artistico del gruppo, in continuità con la loro storia e aperta al futuro. Con i suoi colori vocali sta permettendo ai Tazenda di tornare a certe sonorità quasi sopranili che erano di Parodi. Ad accompagnarli l’inseparabile e ormai storico Massimo Cossu (chitarre), Massimo Canu (basso) e due new entry: Federico Canu alla batteria e Andrea C. Pinna al violino e tastiere.
18:35
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