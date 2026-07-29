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S.A. 19:41
Musica sulle Bocche: anteprima il 1° agosto
Sabato 1° agosto l’anticipazione del festival a Monte Gonare. Il geologo Mario Tozzi e il sassofonista Enzo Favata raccontano il Mediterraneo e il mito di Atlantide. In serata il concerto dei Nuoro Swing Pioneers trasforma Monte Gonare in una pista da ballo sotto le stelle
Musica sulle Bocche: anteprima il 1° agosto

NUORO - Il conto alla rovescia per Musica sulle Bocche 2026 prende il via con una giornata anticipatoria capace di riunire in un’unica cornice spettacolare la forza della divulgazione scientifica, la ricerca musicale e l’energia travolgente dello swing. Sabato 1° agosto, sul suggestivo Monte Gonare a Orani, uno dei rilievi più iconici della Sardegna, dove natura, storia e spiritualità si intrecciano da quasi nove secoli. Il pubblico vivrà due appuntamenti che raccontano l’identità del festival: la capacità di mettere in dialogo linguaggi, culture e paesaggi, trasformando luoghi unici in spazi di incontro e di emozione.

Il primo grande evento è in programma alle ore 19, ma protagonista sarà anche il luogo che lo ospita: Monte Gonare. Lo spettacolo si svolgerà sulla vetta del monte, a circa 1.100 metri di altitudine, dove sorge la chiesa più alta della Sardegna, edificata nel 1147 per sciogliere un voto dal giudice di Torres Gonario II. Un luogo simbolico che domina il cuore dell’isola e dal quale, nelle giornate più limpide, lo sguardo può spaziare fino ai due mari: il Golfo di Oristano a ovest e il Golfo di Orosei a est. Raggiungere la cima sarà parte integrante dell’esperienza. Gli spettatori lasceranno le auto più a valle e percorreranno un breve sentiero immerso in un bosco di querce, un cammino che prepara all’ascolto e rende il paesaggio parte stessa dello spettacolo. Per questo motivo si raccomandano scarpe adatte al trekking leggero e abbigliamento sportivo.

In questo scenario di straordinaria suggestione prenderà vita Il Mediterraneo e le origini del mito, un progetto originale che vede insieme Mario Tozzi ed Enzo Favata.
Da una parte uno dei più autorevoli divulgatori scientifici italiani, geologo e primo ricercatore del CNR, volto noto della televisione grazie a programmi come Atlantide e Gaia. Dall’altra uno dei musicisti italiani più apprezzati sulla scena jazz internazionale, capace di costruire un linguaggio sonoro in cui convivono tradizione mediterranea, improvvisazione ed elettronica. Ne nasce un racconto immersivo che intreccia geologia, storia e mito, conducendo il pubblico in un viaggio attraverso il Mediterraneo, alla ricerca delle origini della leggenda di Atlantide. Le parole di Mario Tozzi e le atmosfere create dal vivo da Enzo Favata con sassofoni, clarinetto basso, strumenti etnici ed elettronica costruiscono un vero e proprio "film senza immagini", dove la ricerca scientifica incontra la forza evocativa della musica. Lo spettacolo assume un significato ancora più intenso proprio in Sardegna, terra che Tozzi conosce profondamente grazie ai suoi studi e alle ricerche condotte negli anni, anche insieme al giornalista Sergio Frau, sulla possibile identificazione dell’isola con la mitica Atlantide. Un dialogo tra scienza e arte che trova nel paesaggio di Monte Gonare una scenografia naturale di straordinaria suggestione.

La festa proseguirà alle ore 21.30 spostandosi a Sa Corte, il piccolo novenario del santuario situato circa 300 metri sotto la vetta e facilmente raggiungibile in auto. Qui il pubblico sarà accolto dall’energia dei Nuoro Swing Pioneers, che trasformeranno questo borgo sospeso tra storia e natura in una grande festa sotto le stelle. Il gruppo riporta in vita l’atmosfera dell’America degli anni Trenta, quando lo swing e il Lindy Hop diventavano simboli di libertà, inclusione e condivisione. Un repertorio costruito sulle grandi firme della musica del Novecento – da Duke Ellington a George Gershwin, da Cole Porter a Irving Berlin – reinterpretato con energia e autenticità da musicisti che da oltre vent’anni condividono un intenso percorso artistico. Guidati da Simone Dionigi Pala, insieme a Raffaele Mele, Mauro Dore, Mauro Conti, Ivan Rocco Nocerino e Jacopo Tore, i Nuoro Swing Pioneers hanno sviluppato negli anni un importante progetto culturale dedicato alla diffusione dello swing nell’isola, collaborando con realtà di rilievo nazionale e internazionale e contribuendo alla crescita della comunità dei ballerini Lindy Hop in Sardegna. Il loro concerto sarà una vera festa all’aria aperta: musica coinvolgente, ritmo e voglia di ballare accompagneranno il pubblico in una serata che celebra lo spirito più gioioso del festival.
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