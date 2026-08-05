S.A. 13:21 Annullati gli spettacoli della Bruzzone e K-Pop is Coming ad Alghero Per «problemi tecnico organizzativi» annullati lo spettacolo di Roberta Bruzzone in programma per lunedi 10 agosto presso Lo Quarter Alghero e quello delle K-Pop is Coming dell’8 agosto all’Anfiteatro Graziani



ALGHERO - Annullati per «problemi tecnico organizzativi» lo spettacolo di Roberta Bruzzone "Amami da Morire" in programma per lunedi 10 agosto presso Lo Quarter Alghero e quello delle K-Pop is Coming in programma per sabato 8 agosto presso l’Anfiteatro Ivan Graziani Maria Pia. Per chi ha acquistato on line il rimborso avverrà in automatico tramite il metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto. Per la Bruzzone rimborsi entro e non oltre il 31 agosto; per le K-Pop entro e non oltre il 15 agosto.