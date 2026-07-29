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Alghero cala il tris: Litfiba, Mannoia, Panariello
Prosegue la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival, la rassegna che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano: Sabato i Litfiba, domenica Fiorella Mannoia e lunedì agosto Giorgio Panariello
Alghero cala il <i>tris:</i> Litfiba, Mannoia, Panariello

ALGHERO - Prosegue con successo all’Anfiteatro Ivan Graziani (Viale I Maggio) di Alghero, la 5ª edizione dell’Alguer Summer Festival, la rassegna che porta in Sardegna i protagonisti dello spettacolo italiano. La manifestazione è diventata negli anni uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva della regione. La nuova edizione conferma la vocazione del festival di unire musica, cultura e territorio, animando la città e regalando al pubblico un’esperienza unica. Sabato 1 agosto alle ore 21.30 si esibiranno i Litfiba, che tornano nella formazione originale per celebrare i quarant’anni di "17 Re", l’album che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano, consacrando la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.

"Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026" è il nome della tournée che riunisce sullo stesso palco Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, pronti a riportare dal vivo la potenza, l’energia e la poesia visionaria di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano. Domenica alle ore 21.30, sarà il turno di Fiorella Mannoia, che porterà sul palco "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", il progetto live con cui darà voce, con la sua inconfondibile sensibilità, ai brani più celebri e amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André. La tournée prende vita nel trentennale di "Anime Salve", pietra miliare della musica italiana e ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.

Il 3 agosto alle ore 21.30, Giorgio Panariello porterà sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani "E SE DOMANI...", spettacolo dove l’artista viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. Lo spettacolo, inserito nel cartellone di Alguer Summer Festival 2026, fa parte della rassegna Frequenze ed è organizzato da ARC Suoni Diversi in collaborazione con il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, Shining Production, Gian Production e Roble Factory.
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