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Fiorella Mannoia incanta ad Alghero
Grande partecipazione ad Alghero per Fiorella Mannoia: emozioni e applausi per "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve"
Fiorella Mannoia incanta ad Alghero

ALGHERO - Si è conclusa con una serata di grande intensità emotiva e una straordinaria partecipazione di pubblico la tappa di Alghero del tour "Fiorella canta Fabrizio e Ivano – Anime Salve", che ha regalato alla città uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale. L’Alguer Summer Festival si conferma così uno degli eventi musicali più attesi dell’estate in Sardegna.

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Ivan Graziani "Maria Pia", Fiorella Mannoia ha accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso il repertorio di Fabrizio De André e Ivano Fossati, nell’ambito del tour partito lo scorso giugno da Genova per celebrare il trentesimo anniversario di Anime Salve, l’ultimo album in studio del cantautore genovese realizzato insieme a Fossati e insignito della Targa Tenco. Nel corso di uno spettacolo di oltre due ore, l’artista ha alternato alcune delle pagine più intense di Anime Salve, come Smisurata preghiera, Khorakhanè e la title track, ai grandi classici di Fabrizio De André, da La guerra di Piero a Bocca di rosa, da La canzone di Marinella a Il pescatore, senza dimenticare i brani di Ivano Fossati, tra cui Lindbergh e La mia banda suona il rock.

A chiudere una serata ricca di emozioni sono stati alcuni dei brani più amati del repertorio di Fiorella Mannoia, da Sally a Quello che le donne non dicono, accolti da lunghi applausi e da un pubblico che ha accompagnato l’artista in ogni momento dello spettacolo. Più di un concerto, un omaggio alla grande canzone d’autore italiana e a due straordinari protagonisti della musica italiana, capace di unire memoria, poesia e impegno civile in uno spettacolo che ha trovato ad Alghero una cornice ideale, confermando ancora una volta la città tra le principali destinazioni dei grandi eventi musicali dell’estate.
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