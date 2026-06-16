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Revolution in Pinacoteca a Sassari
Nella suggestiva sede di piazza Santa Caterina, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che intreccia jazz contemporaneo, elettronica, minimalismo, world music e improvvisazione
<i>Revolution</i> in Pinacoteca a Sassari

SASSARI - Un concerto che celebra il potere trasformativo dell’arte attraverso la musica: venerdì 26 giugno alle ore 20.30 la Pinacoteca Nazionale di Sassari ospita [R]EVOLUTION, progetto originale di Elisabetta Antonini e Alessandro Contini con Alessandro Gwis, ospite gradito e atteso del Centro di Produzione della Musica Jazz Insulæ Lab in un evento organizzato in collaborazione con MIC - Direzione Generale Musei, Pinacoteca Nazionale di Sassari e Direzione Regionale Musei Sardegna.

Nella suggestiva sede di piazza Santa Caterina, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio sonoro che intreccia jazz contemporaneo, elettronica, minimalismo, world music e improvvisazione. Sul palco Elisabetta Antonini e Alessandro Contini alle voci, musiche e live effects; insieme a loro Alessandro Gwis, pianoforte e all’elettronica. Dedicato a figure come Pina Bausch, Dino Buzzati, Charles Bukowski, Fela Kuti e Sebastião Salgado, [R]EVOLUTION esplora il rapporto tra arte, evoluzione e cambiamento attraverso musiche originali, paesaggi sonori in continua trasformazione e testi evocativi firmati da Michael Rosen. Info e prenotazioni al 3498024059.

Presentato in anteprima al Roma Jazz Festival e successivamente ospite di importanti rassegne nazionali come Udin&Jazz, Como Jazz, Lucca Jazz e Ambria Jazz, il progetto è stato trasmesso anche da Rai Radio3 e Rai Radio2. Tanti gli apprezzamenti della critica. Per All About Jazz è infatti "Un lavoro originale, molto moderno, anzi perfino futuribile"; Jazz in Family lo definisce "Un’esperienza sonora ipnotica e globale", mentre Off Topic Magazineparla di "Album oltre-confine: oltre il jazz, oltre il pop, oltre l’ambient, oltre la musica elettronica".
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