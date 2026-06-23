Cor 9:06 Festival Animas, concerti tra Sorso e Olbia Beppe Dettori protagonista di due nuovi appuntamenti. Angelino Delogu, Solo Sophia, Fantafolk e Raoul Moretti tra gli ospiti di questa settimana della rassegna musicale





SORSO - Prosegue il programma del Festival Animas, Radici e Futuro 2026, la rassegna musicale ideata e organizzata da Beppe Dettori e Sa Perbeke Associazione Culturale Musicale, che questa settimana farà tappa a Sorso e Olbia con due appuntamenti aperti al pubblico e dedicati alla musica e alla tradizione. Il primo evento è in programma giovedì 25 giugno alle ore 19:30 presso il Palazzo Baronale di Sorso, dove saliranno sul palco Beppe Dettori con il suo ensemble e Angelino Delogu. La serata proporrà una grande varietà di musicisti e strumenti al servizio del pubblico. Assieme a Delogu suoneranno Simone Sassu (pianoforte), Daniele Ricciu (sax), Giuseppe Azzena (chitarra), Maria Antonietta Accolli, Antonello Franca, Giacomo Doro e Luciano Sias (voci). Ad accompagnare Dettori ci saranno Martino Roggio (chitarra elettrica), Eleonora Dettori (voce e basso), Marcello Canu (percussioni), Irene Sini e Manuel Pagliaro (voci).

Il festival si sposterà ad Olbia nella giornata di sabato 27 giugno, presso Lo Scolastico, per una lunga serata di musica dal vivo che prenderà il via alle ore 19. Sul palco si alterneranno numerosi artisti protagonisti della scena musicale isolana e non solo: Solo Sophia, Fantafolk, Mauro Mibelli, Daniele Gala e il Beppe Dettori Ensemble ft. Raoul Moretti.

Dalla sperimentazione musicale alle influenze folk e contemporanee, il pubblico potrà assistere a due serate che sintetizzano perfettamente lo spirito del Festival Animas, Radici e Futuro: creare occasioni di incontro tra tradizione e innovazione, tra radici culturali e nuove prospettive artistiche. La rassegna prosegue così il proprio viaggio attraverso la Sardegna, grazie al sostegno di Comune di Sassari, Comune di Sorso, Comune di Olbia, Salude & Trigu, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione di Sardegna, Istituto di Ricerche Camillo Bellieni, Grimaldi Sardegna e German Car.