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S.A. 14:14
A Sorso si brinda con Calici di Stelle
Vino, sapori, musica e spettacolo nel cuore della città. Sabato 8 agosto il centro storico si trasforma in un grande percorso tra le eccellenze del territorio
A Sorso si brinda con Calici di Stelle

SORSO - Un centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori per una delle serate più attese dell’estate. Torna Calici di Stelle, l’appuntamento dedicato ai grandi vini della Romangia e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, che sabato 8 agosto, a partire dalle ore 20.00, trasformerà il cuore di Sorso in un grande percorso tra degustazioni, spettacoli, musica dal vivo, arte, moda e intrattenimento. L’Amministrazione comunale ha predisposto un ricco programma che vedrà protagoniste le cantine, i produttori locali, gli artisti, gli artigiani e le attività commerciali, dando vita a un itinerario diffuso capace di coniugare cultura, tradizioni, enogastronomia e spettacolo.

Ad accompagnare il percorso verso la serata principale sono stati organizzati gli appuntamenti della rassegna "Aspettando Calici", dedicati alla promozione delle produzioni vitivinicole locali. Dopo il primo incontro ospitato dalla Cantina Dettori, venerdì 31 luglio sarà la volta della Cantina Nuraghe Crabioni, ultimo appuntamento prima della grande festa dell’8 agosto. Un percorso che abbraccia tutto il centro storico La manifestazione prenderà il via alle ore 20.00 e si svilupperà lungo un ampio itinerario che interesserà i principali luoghi identitari e gli spazi più frequentati della città: Palazzo Baronale, via Farina, piazza San Pantaleo, piazza Sant’Agostino, piazza Bonfigli, piazzale Santa Croce, Corso Vittorio Emanuele, piazza Marginesu, piazza Garibaldi, via Cottoni, piazzale della Stazione, via Marconi, Corso Umberto, via Sernesto, via Verdi e via Barisone. Lungo il percorso saranno presenti stand gastronomici, aree dedicate ai dolci, alla frutta, ai cocktail e il tradizionale mercatino delle Arti e dei Mestieri.
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