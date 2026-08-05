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S.A. 17:40
Ad agosto la terza edizione dello Stintino Wine Festival
Il 21 e 22 agosto si svolgerà a Pozzo San NIcola la terza edizione dello Stintino Wine Festival la rassegna dedicata al vino sardo che riunisce i produttori dell’isola in due serate di degustazioni, cultura del vino, cucina tipica, artigianato e musica dal vivo
Ad agosto la terza edizione dello Stintino Wine Festival

STINTINO - Lo Stintino Wine Festival è la rassegna dedicata al vino sardo che si tiene ogni estate a Stintino, negli spazi di "Alle Cantine" a Pozzo San Nicola. Nato nel 2024, riunisce i produttori dell’isola in due serate di degustazioni, cultura del vino, cucina tipica, artigianato e musica dal vivo, con l’obiettivo di valorizzare le cantine del territorio e avvicinare al vino sardo un pubblico sempre più ampio. L’edizione 2025 ha registrato circa 3.000 presenze.

Dodici cantine dell’isola, degustazioni con calice e sacchetta in dotazione, cucina tipica sarda, artigianato locale e un’area giochi per i più piccoli. Sul palco Maria Luisa Congiu, Giuliano Marongiu, Gavino Maricca e il tributo a Fabrizio De André dei Creuza de Ma. Ingresso libero, attese circa 1.500 presenze a serata. Torna a Stintino l’appuntamento enologico dell’estate del Nord-Ovest Sardegna: venerdì 21 e sabato 22 agosto 2026, dalle 18:00 alle 02:00, gli spazi di "Alle Cantine" a Pozzo San Nicola ospitano la terza edizione dello Stintino Wine Festival, la manifestazione che riunisce i produttori dell’isola in due giorni dedicati al vino, alla cucina del territorio e alla musica. L’ingresso è libero: si acquistano soltanto le degustazioni.

Il festival nasce nel 2024 da un’idea semplice: portare il vino sardo fuori dalle fiere di settore e metterlo davanti alle persone, nel momento in cui Stintino accoglie il maggior numero di visitatori. La prima edizione dimostra che la formula funziona; la seconda, nel 2025, la conferma con dieci cantine partecipanti e circa tremila presenze complessive nelle due serate, riscontri positivi da parte dei produttori e un pubblico fatto tanto di turisti quanto di appassionati arrivati apposta dal resto dell’isola. L’edizione 2026 allarga il campo con dodici cantine da tutta l’isola: Tenute Stintino, Tenute Delogu, Ledà, Cherchi, Tenute Rossini, Confraternita del Moscato, Tenute Costadoria, Tenute Pische, Vini Tramonti, Iolei di Oliena, Binzamanna e Silvio Carta. Accanto a loro, un’area food ampliata, un allestimento completamente rinnovato, la presenza di artigiani del territorio e un programma musicale distribuito su entrambe le serate.
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