S.A. 18:08

Sabato in scena il Carnevale estivo a Porto Torres

Questa mattina la sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della 52^ edizione del “Carnevale Estivo”, in programma sabato 8 agosto





I partecipanti si daranno appuntamento a partire dalle 19:00 nella rotonda di Balai (piazzale fronte Tropical). Da qui il corteo festante, immerso nello scenario suggestivo del Golfo dell’Asinara al tramonto, percorrerà il lungomare fino a raggiungere corso Vittorio Emanuele e via Adelasia, coinvolgendo il pubblico con suoni, danze, coreografie e una travolgente esplosione di colori. Ad aprire la sfilata sarà proprio la grande maschera del Satiro alta 3 metri, realizzata in cartapesta dai maestri Giacomo Marsili e Alessandro Vanni. La fedelissima riproduzione del celebre reperto archeologico è stata possibile grazie al modello tridimensionale del satiro, commissionato dal Comune e dalla Pro Loco per finalità scientifiche e di valorizzazione del patrimonio culturale. La riproduzione 3D è stata realizzata dal maestro Salvatore Ganga, rilevatore e disegnatore delle missioni archeologiche dell’Università degli Studi di Sassari. Al termine della sfilata e della premiazione, prenderà il via la grande festa serale del carnevale quando, sul palco allestito all’incrocio tra la via Mare e il Corso Vittorio Emanuele II, andrà in scena lo spettacolo di musica e danza del format "Noche de Perreo" di Sassari.

PORTO TORRES - La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco con il sostegno del Comune e dell’Assessorato regionale al Turismo è in programma sabato 8 agosto.Ospiti la Mascherata del Carnevale di Viareggio. Porto Torres si prepara a immergersi nella vivace atmosfera del Carnevale Estivo turritano. Dopo il successo delle edizioni 2024 e 2025 anche quest’anno la manifestazione è pronta a invadere il centro cittadino con tutti i colori, i suoni e l’energia dei carri allegorici, dei figuranti e dei gruppi estemporanei che prenderanno parte alla sfilata in programma nel tardo pomeriggio di sabato 8 agosto. Alla guida della macchina organizzativa c’è la Pro Loco cittadina, vincitrice del bando predisposto per il terzo anno consecutivo dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di ripristinare, dopo lunghi anni di assenza, uno degli eventi più attesi e partecipati dell’Estate turritana. Anche per l’edizione 2026 il carnevale è identificato dal logo ufficiale che raffigura il celebre Satiro marmoreo rinvenuto nel 2003 nell’area delle Terme Maetzke ed esposto all’Antiquarium Turritano, rivisitato in chiave carnevalesca con una mascherina colorata e lo slogan: "Porto Torres, città di cultura e divertimento". L’idea è di coniugare il passato e la storia della città turritana con lo spirito giocoso e più moderno del carnevale.Il programma dell’evento è stato presentato questa mattina nella Sala di rappresentanza del Palazzo del Marchese dalla presidente della Pro Loco Anna Maria Zara insieme all’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e al consigliere e commissario della Commissione Grandi Eventi Gavino Ruiu, impegnato, accanto alla Pro Loco, nel percorso di rinascita del Carnevale e nell’instaurare una strettissima collaborazione con la capitale italiana del carnevale. All’incontro con la stampa, infatti, erano presenti anche i membri della delegazione in arrivo da Viareggio, i maestri cartapestai Giacomo Marsili e Alessandro Vanni che, dal 15 al 17 maggio, hanno tenuto a Porto Torres i laboratori di cartapesta organizzati dalla Pro Loco.