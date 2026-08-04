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Cor 15:58
E-State a San Luca: programma
Per il quinto anno consecutivo la comunità parrocchiale algherese di San Giuseppe rinnova l’appuntamento estivo nella chiesa di San Luca, situata in via Liguria di fronte all’Ospedale Marino
E-State a San Luca: programma

ALGHERO - L’iniziativa è pensata per offrire a famiglie e turisti sia la partecipazione alle celebrazioni liturgiche domenicali sia un ciclo di incontri culturali attraverso la rassegna intitolata "E-State a San Luca". Fino a domenica 30 agosto 2026, gli orari delle sante messe domenicali nella chiesa di San Luca saranno il sabato alle ore 20:30, la domenica alle 08.30 e alle 20.30. In occasione della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, le celebrazioni sono programmate per venerdì 14 agosto alle ore 20.30 e sabato 15 agosto alle ore 08.30.

Accanto al servizio liturgico, la chiesa ospiterà un programma di eventi promosso in collaborazione con alcune associazioni locali. Il ciclo si aprirà il 14 agosto alle 21:30 con la presentazione della saga fantasy The Golden Hat, un incontro con l’autrice Nadia Frau condotto da Manuel Carboni. Il 20 agosto, alle ore 21:00, si terrà un momento di Adorazione Eucaristica intitolato "In Vacanza con Gesù", con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. 

La rassegna proseguirà il 23 agosto alle 21.30 con "Ginquetes i estrelles", uno spettacolo dedicato al mondo popolare algherese con Franco Cano e Silvia Meloni, per poi concludersi il 30 agosto alle 21:30 con le "Proiezioni sonore" curata da Mauro Uselli al flauto bansuri e Mauro Morittu all’arte intermediale.
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