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Cor 12:45
Aci Sport, premiazioni al T-Hotel
Sfilata di campioni, sabato 25 luglio a Cagliari (T-Hotel), per la cerimonia ufficiale dedicata alla premiazione dei Campionati Regionali ACI Sport Sardegna e dei Titoli Nazionali per la stagione sportiva 2025, organizzata dal Comitato Regionale degli Automobile Club della Sardegna e dalla Delegazione Regionale ACI Sport Sardegna
Aci Sport, premiazioni al T-Hotel

CAGLIARI - Sabato 25 luglio, la sala conferenze del T-Hotel di Cagliari ospiterà la cerimonia ufficiale dedicata alla premiazione dei Campionati Regionali ACI Sport Sardegna e dei Titoli Nazionali per la stagione sportiva 2025, organizzata dal Comitato Regionale degli Automobile Club della Sardegna insieme alla Delegazione Regionale ACI Sport Sardegna. Questo evento, patrocinato dal Comune di Cagliari, dal Comitato Regionale Sardegna del CONI e dagli ACI provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, si svolgerà sabato 25 luglio a partire dalle ore 16:30, nella sala conferenze del T-Hotel, in via dei Giudicati 66, nel capoluogo di regione.

Durante la cerimonia - che vedrà la partecipazione di piloti, ufficiali di gara e rappresentanti delle istituzioni sportive regionali - saranno premiati i vincitori dei Campionati Regionali ACI Sport Sardegna 2025 e verranno consegnati riconoscimenti ai piloti sardi già insigniti di titoli nei Campionati Italiani ACI Sport, celebrati anche in ambito regionale dopo la premiazione nazionale. L’edizione 2026 assume un valore particolare poiché si inserisce nelle celebrazioni del centenario dell’Automobile Club Cagliari, una ricorrenza che rafforza l’importanza storica e istituzionale dell’iniziativa e il legame tra motorsport e territorio. 

Questo evento rientra nelle attività ufficiali di ACI Sport e contribuisce alla promozione dei valori dello sport automobilistico, della sicurezza e della cultura motoristica nella regione. La Delegazione ACI Sport Sardegna si propone di promuovere e diffondere lo sport automobilistico in tutta la regione. Questo viene realizzato attraverso l’organizzazione di Campionati dedicati a ogni specialità, oltre a fornire supporto agli Automobile Club provinciali e agli Enti organizzatori nelle loro attività sportive.
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