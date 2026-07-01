S.A. 10:19 Challenge Riviera del Corallo: aperte iscrizioni La gara, prevista domenica 19 luglio è valida anche quest’anno come tappa del campionato italiano. Sarà Fertilia a fare da location per verifiche tecniche e gli eventi che faranno da corollario alla manifestazione motoristica



ALGHERO - 8° Challenge Riviera del Corallo, aperte le iscrizioni alla gara in programma il prossimo 19 luglio. Sono aperte le iscrizioni all’ottavo Challenge Riviera del Corallo. La gara, prevista domenica 19 luglio è valida anche quest’anno come tappa del campionato italiano. Sarà disputata su tre manche, da tre giri ciascuna, sul percorso della Pista del Corallo che misura 1.270 metri. Vincerà chi otterrà il miglior tempo in due delle tre porzioni di gara.



Sarà Fertilia a fare da location per verifiche tecniche e gli eventi che faranno da corollario alla manifestazione motoristica. Il 17 luglio, apertura degli stand enogastronomici. Sabato 18 luglio, a partite dalle 15:00 verifiche tecnico/sportive presso piazza San Marco a Fertilia. Mentre alle 20:00 è prevista la cerimonia di apertura con la presentazione dei piloti, sempre in piazza San Marco. Quest’anno ci sarà anche una sfilata di auto con protagoniste Ferrari e Alfa Romeo.



Domenica con inizio alle 8:00, tutti alla Pista del Corallo per il challenge. Intorno alle 19:00 la carovana si sposterà di nuovo a Fertilia per le premiazioni dei vincitori. La manifestazione motoristica è organizzata dal Team Alghero Corse in collaborazione con ACI Sport, Comune di Alghero e Fondazione Alghero, Regione Sardegna e Coni Comitato Provinciale Sassari.