Cor 16:07 Sergio Farris verso l’Europeo Historic 2026 Dalla Costa Brava al Costa Smeralda, passando per Elba e Sanremo: la Porsche 911 di Sergio Farris e Giuseppe Pirisinu è pronta a riportare i colori della Sardegna nel cuore del FIA European Historic Rally Championship



ALGHERO - Nel 2026 il campionato europeo storico parlerà anche sardo. L’ingresso del Rally Costa Smeralda Storico nel calendario continentale e il programma completo affrontato dall’equipaggio Farris–Pirisinu rafforzano la presenza dell’isola nella scena rallistica internazionale. Il duo sarà impegnato negli otto appuntamenti della serie europea, un percorso che li porterà a confrontarsi sui più prestigiosi campi di gara del continente. Tra le tappe figurano il Rally Costa Brava in Spagna, il Rally Elba Storico, il Rally Costa Smeralda Storico e il Rallye Sanremo Storico, appuntamento conclusivo della stagione. Un calendario impegnativo che richiederà continuità, affidabilità e capacità di adattamento.



La vettura scelta è la Porsche 911 SC RS di 4° Raggruppamento del Team Guagliardo, modello iconico e riferimento della categoria riservata alle storiche più performanti. Un raggruppamento tradizionalmente molto competitivo, che riunisce vetture di grande fascino e piloti di livello internazionale. Sergio Farris, algherese classe 1986, arriva a questo programma europeo con un curriculum solido. Nel 2022 ha conquistato il titolo italiano CIRAS di 4° Raggruppamento, stagione impreziosita anche da successi di classe in ambito nazionale, sempre in equipaggio con Giuseppe Pirisinu. Un percorso condiviso che ha consolidato un’intesa sportiva costruita nel tempo e fatta di fiducia reciproca ed esperienza.



Particolarmente significativa la presenza del Rally Costa Smeralda Storico nel calendario europeo: un riconoscimento importante per una gara profondamente legata al territorio e cresciuta negli anni grazie al lavoro organizzativo dell’AC Sassari. Per l’equipaggio sardo rappresenta anche l’occasione di competere sulle strade di casa in un contesto continentale. La Porsche 911 con cui affronteranno la stagione è la stessa vettura che li ha portati al titolo italiano 2022, risultato che li rende tuttora l’unico equipaggio sardo vincitore del campionato di 4° Raggruppamento. Attorno al progetto europeo ruota una struttura solida composta dal Team Guagliardo, dal supporto tecnico di Pirelli e dalla Scuderia I 4 Mori. L’esordio è previsto alla prima settimana di marzo al Rally Costa Brava, gara che tradizionalmente apre la stagione europea con numeri di partecipazione molto elevati. Sarà il primo banco di prova di un’annata che si preannuncia lunga e selettiva.



Il 2026 di Farris non si limiterà alle storiche: parallelamente sarà impegnato nel Campionato Italiano Super Salita e in alcune prove del Campionato Europeo della Montagna al volante della Wolf Mistral nella nuova configurazione turbo Aurobay, in qualità di pilota ufficiale. Un doppio programma che testimonia la volontà di misurarsi su più fronti ad alto livello. La stagione europea si preannuncia quindi come una sfida ambiziosa, sostenuta dall’esperienza dell’equipaggio e dall’entusiasmo degli appassionati, chiamati a seguire un percorso che porterà i colori sardi lungo le strade più iconiche del rallismo storico internazionale. «Affrontare l’Europeo Historic rappresenta un passaggio naturale del nostro percorso sportivo, con l’obiettivo di misurarci in un contesto internazionale portando i colori della Sardegna sempre più in alto» dice Sergio Farris.