S.A. 19:54 Il 9° Rally Costa Smeralda annuncia 121 iscritti Conto alla rovescia per l’evento organizzato dall’Automobile Club Sassari: oltre la trentina gli equipaggi in lizza per l’Europeo con nomi d’indiscusso spessore. Ai 98 dei tre rallies se ne sommano altri 23 nella gara a media



PORTO CERVO – L’attesa è terminata: sono stati da poco resi noti gli elenchi iscritti del 9° Rally Costa Smeralda Storico- Trofeo Martini e la soddisfazione per il riscontro delle adesioni è palpabile nello staff dell’Automobile Club Sassari, organizzatore della manifestazione in programma a Porto Cervo già da giovedì 23 aprile con la prima parte delle verifiche e sino al pomeriggio di sabato 25 con la premiazione la termine delle due tappe di gara. Centoventuno equipaggi iscritti sono una cifra importante che premia lo sforzo prodotto per una costante crescita del rally, da quell’ottobre del 2018 quando pur senza validità iniziò il cammino diventando fin da subito appuntamento fisso per diversi piloti. L’apice si è raggiunto con la validità continentale che va ad abbinarsi a quella tricolore, triplo traguardo quest’ultimo dato che è estesa al rally storico, a quello “classic” e al rally storico di regolarità.



Undici sono le nazioni rappresentate e una ventina gli equipaggi da oltre confine pronti ad incrociare i “colleghi” italiani per una sfida che si giocherà su oltre 150 chilometri cronometrati e dodici prove speciali. Sono trentatré quelli a comparire nell’elenco iscritti del rally valevole quale secondo round del Fia European Historic Rally Championship pre 1992, dove il numero 1 è stato assegnato alla Toyota Celica St185 del campione in carica Jari-Matti Latvala navigato da Topi Luhtinen. Alle loro spalle scatterà la Porsche 911 RS di Angelo Lombardo e Roberto Consiglio, seguita dalla Ford Sierra Cosworth 4x4 di Valter Pierangioli e Michela Baldini, forti equipaggi nazionali sicuramente con uno stimolo in più dato dalla sfida col quattro volte vice campione mondiale WRC. Tra gli equipaggi da seguire con attenzione vi sarà sicuramente quello formato da Bertrand Fassio e Jean-François De Montredon anch’essi con una Porsche 911 RS; altrettanto dicasi per Osian Pryce e Dale Furniss con la velocissima Ford Escort RS. Ad essi cercheranno di dare del filo da torcere gli attesi locali Emanuele Farris e Giuseppe Pirisinu su Porsche 911 SC/RS come anche Vittorio Musselli e Massimiliano Frau con una vettura simile. Al via anche Renato Travaglia pronto a riscattarsi dopo lo stop di Arezzo con la BMW M3 condivisa con Massimo Nalli; un occhio di riguardo anche a Enrico Brazzoli, già titolato continentale, che si presenta con la Porsche 911 RS assieme a Martina Musiari.

A seguire gli iscritti alla gara europea scatterà il plotone dei piloti a caccia del Tricolore, del quale il Costa Smeralda è il secondo degli otto appuntamenti stagionali.



Il primo di essi sarà Natale Mannino assieme a Giacomo Giannone con la Porsche 911 SC, seguiti dalla BMW M3 di Adriano Lovisetto alla sua “prima” al rally smeraldino, affiancato da Marco Corda. Debutto sulle tecniche strade della Gallura anche per Andrea Smiderle e Gianni Marchi con la Subaru Legacy 4Wd. In 4° Raggruppamento figura anche la Sierra Cosworth di Giorgio Costenaro con Elsa Dal Dosso alle note, come anche la BMW M3 con la quale Matteo Luise e Melissa Ferro si presentano al via di un rally che ha riservato in passato, con la Fiat Ritmo, notevoli soddisfazioni. Restando tra le vetture più recenti spicca la Peugeot 309 GTI con la quale il giovane astro nascente Valentino Ledda farà l’esordio tra gli “Storici”, affiancato da Lorenzo Fratta, il quale duellerà in classe con l’altro equipaggio locale composto da Antonio Dettori e Marco Demontis su Renault Clio 16S.

Nel 3° Raggruppamento a insidiare Mannino ci proveranno con certezza Enrico Volpato e Samuele Sordelli con la Ford Escort RS, e i gli equipaggi delle altre 911 SC, Riccardo Bianco - Matteo Barbiero e Beniamino Lo Presti – Agostino Benenti. Tutta da seguire anche la sfida per la supremazia nel 2° Raggruppamento dove protagoniste saranno le Porsche 911 con quella di Giosuè e Fabio Rizzuto, già protagonista nell’apertura del CIRAS, a giocarsela con quella di Nicola Tricomi con Christian Soriani. A titolo di cronaca, una è la vettura in gara nel 1° Raggruppamento: la BMW 2002 di Francesco Mannino e Marco Romeo.



Tra le cilindrate inferiori, da seguire in “1600” la prestazione di Tiziano Nerobutto quest’anno tornato al volante della Volkswagen Golf GTI assieme a Giulia Zanchetta, impegnato nel derby con uno dei fedelissimi del Costa Smeralda, l’elbano Massimo Giudicelli affiancato da Miriam Iuretig. Altrettanto dicasi in “1300” con le Peugeot 205 Rallye di Galullo – Calandriello, Casalloni – Figoni e Pessot – Mazzone. Dodici le Autobianchi A112 Abarth in gara nell’omonimo Trofeo, serie privata alla quale in quest’edizione si affiancherà anche il Memory Fornaca organizzato dagli “Amici di Nino”.

Presenti anche le vetture “Classiche” ovvero quelle del periodo 1993 – 2000, con quattro equipaggi iscritti tra i quali spicca quello della Ford Escort Cosworth di Riccardo Mariotti e Giuseppe Tricoli opposti a Giuseppe Messori e Pietro Paolo Cottu su Mitsubishi Lancer. Infine, dieci sono le vetture che si giocheranno il rally di regolarità con “media 60” alle quali se ne aggiungono altre tredici nella categoria “media 50”; per loro la sfida terminerà dopo l’undicesima prova di precisione, raggiungendo il palco al Molo Vecchio di Porto Cervo prima delle vetture del rally. Infine, ad esprimere soddisfazione per i numeri totalizzati, è il Presidente di ACI Sassari Giulio Pes di San Vittorio; risultato arrivato dall’intenso lavoro svolto e dalle collaborazioni che hanno reso possibile il tutto. Va quindi un ringraziamento sentito a: Regione Autonoma Sardegna,ai comuni di Olbia e Arzachena e tutti gli altri interessati dal rally; inoltre ai partner della manifestazione quali Smeralda Holding, Sparco, Martini, Cerasarda, Pirelli, Testoni Bunker Point, Sardares, le Cantine Surrau e il Gruppo Autoplus.