S.A. 18:17 Farris e Pirisinu in pista al Rally Costa Smeralda Motori pronti ad accendersi e tensione che sale per la nona edizione del Rally Costa Smeralda Storico, in programma dal 23 al 25 aprile. Tra i protagonisti più attesi spicca l’equipaggio formato dal pilota algherese Sergio Farris e dal navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu



SASSARI - L’equipaggio al via su Porsche 911 Gruppo B Team Guagliardo nel 4° Raggruppamento e Classe J1c. Motori pronti ad accendersi e tensione che sale per la nona edizione del Rally Costa Smeralda Storico, in programma dal 23 al 25 aprile. Tra i protagonisti più attesi spicca l’equipaggio formato dal pilota algherese Sergio Farris e dal navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu, pronti a giocarsi un ruolo di primo piano in una delle competizioni più iconiche e selettive del panorama rallistico internazionale. Farris, riferimento nel rally storico a livello nazionale ed europeo, si presenta con grandi ambizioni insieme al navigatore Pirisinu.



La coppia della Scuderia ABC Motorsport potrà contare su un pacchetto tecnico di alto livello: una Porsche 911 SC ex-Gruppo B preparata dal Team Guagliardo, iscritta nel 4° Raggruppamento (Classe J1c), la categoria più prestigiosa e competitiva. Un sodalizio d'eccellenza con l'Automobile Club Sassari - In occasione di questo appuntamento casalingo, l'equipaggio ci tiene a esprimere «un profondo ringraziamento ad ACI Sassari per l’impegno profuso e l’elevata qualità organizzativa della gara, un evento che continua a dare lustro al territorio sardo». Proprio in virtù dello straordinario palmares di Farris-Pirisinu, la coppia si conferma come uno dei principali portacolori dell’Automobile Club Sassari, portando con orgoglio i valori e il prestigio dell'ente sulle strade del Campionato Europeo.



Il Rally Costa Smeralda rappresenta un passaggio chiave della stagione: la gara è valida sia per il Campionato Europeo Rally Storici (EHRC) sia per il Campionato Italiano (CIRAS). Un banco di prova fondamentale per misurarsi ai massimi livelli e rilanciare le proprie ambizioni continentali. «Il Rally Costa Brava è stato difficile, perché alcuni inconvenienti tecnici ci hanno impedito di esprimerci come eravamo pronti a fare» dichiara Sergio Farris: «Ma questo fa parte del motorsport: si reagisce e si torna ancora più determinati. Quando corri a casa tua, davanti alla tua gente, su strade che conosci e senti dentro, cambia tutto. C’è una responsabilità in più. Faremo il massimo con un obiettivo chiaro: portare a casa più punti possibili per la classifica europea, prima di volare in Francia per il Rally d’Antibes a metà maggio. Ma soprattutto vogliamo essere competitivi, concreti, sempre nel ritmo dei migliori.»



Per Giuseppe Pirisinu, il Costa Smeralda ha un valore che va oltre l’aspetto sportivo: è una gara che parla di territorio, radici e passione condivisa con il pubblico. «Per me il Costa Smeralda è la vera gara di casa, l’appuntamento che sento più mio, in attesa che torni stabilmente nel calendario anche la sfida su terra con le auto moderne - spiega Pirisinu -. Sappiamo che la Porsche può essere più performante su alcuni tratti rispetto ad altri, ma con il supporto del Team Guagliardo faremo del nostro meglio, come abbiamo sempre fatto sulle strade di casa». Il programma sportivo di questa edizione si preannuncia tanto affascinante quanto brutale per meccanica ed equipaggi. Dopo la giornata di giovedì 23 dedicata alle ricognizioni e alle verifiche, la sfida cronometrata seguirà il seguente schema: Il rally si svolge in due giornate: venerdì 24 aprile con partenza da Porto Cervo e due giri su prove iconiche con assistenza a Olbia, e sabato 25 aprile con una tappa decisiva e molto tecnica, caratterizzata da prove impegnative tra cui la lunga Aglientu “strong”, anch’esse da ripetere due volte. Come da tradizione per i "veri" Costa Smeralda, l'arrivo e la cerimonia di premiazione si terranno nella giornata di sabato 25 aprile presso il Molo Vecchio di Porto Cervo a partire dalle ore 16:00.