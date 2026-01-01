S.A. 18:13 ​Il 9° Rally Storico Costa Smeralda ad aprile Anche all’edizione 2026 del salone vicentino dedicato al motorsport sarà presente l’Automobile Club Sassari per l’anteprima del rally storico da quest’anno valevole anche per il Campionato Europeo. Appuntamento per sabato 7 e domenica 8 febbraio



PORTO CERVO - Poco meno di tre mesi alla data del 24 e 25 aprile, giornate in cui si correrà la nona edizione del Rally Storico Costa Smeralda, secondo appuntamento nel calendario del Campionato Europeo FIA pre ’92, come anche del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. Per dare la massima visibilità all’evento attivando anche un contatto diretto con l’organizzatore come avvenuto negli anni scorsi, l’Automobile Club Sassari sarà presente a Racing Meeting, la mostra dedicata al motorsport organizzata da Miki Biasion. Ad ospitare l’evento nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 febbraio, sarà il padiglione numero 7 della Fiera di Vicenza situata nelle vicinanze del casello autostradale Vicenza Ovest.



Presso lo stand di ACI Sassari sarò quindi possibile avere informazioni e dettagli riguardo alla manifestazione che, oltre al rally auto storiche, contempla quello dedicato alle auto classiche e il rally storico di regolarità; saranno tutti con titolazione tricolore, a cui si va a sommare l’importante e prestigiosa novità dell’inserimento del Rally Storico Costa Smeralda nell’inedito calendario del FIA Historic European Rally Championship, per le auto costruite sino al 1992 compreso. È così che le tecniche ed apprezzate prove speciali del nord est della Sardegna saranno il teatro di molteplici sfide ad animare le quali, oltre ai consolidati protagonisti del Tricolore, sono attesi anche i primattori del Campionato Europeo.



Non di meno prestigiosa è la conferma della validità per il Trofeo A112 Abarth e da quest’anno il Rally Storico Costa Smeralda è inserito nel calendario del Memory Fornaca. Ad accodarsi alle auto in gara nel rally saranno le vetture della gara “a media” del rally autostoriche di regolarità con le due categorie “50” e “60” ad inaugurare l’edizione 2026 del Tricolore della specialità. Dato per certo tra i presenti a Vicenza nei due giorni della mostra, il presidente di AC Sassari Giulio Pes di San Vittorio rinnova il ringraziamento profondo e sentito alle istituzioni – dalla Regione Sardegna, alle amministrazioni di Olbia e Arzachena e di tutti i Comuni interessati – estendendolo ai partner consolidati e oramai pilastri della manifestazione quali Smeralda Holding, Sparco, Martini, Cerasarda, Pirelli, Testoni Bunker Point, Sardares, le Cantine Surrau e il nuovo Mobility Partner dell'evento Gruppo Autoplus.