Cor 11:45 Campagna antincendi, gli editori delle testate online protestano «Esclusi ingiustamente dalla comunicazione della Regione». Gli editori delle principali testate giornalistiche online della Sardegna esprimono forte disappunto. «Scelta incomprensibile e in evidente contrasto con l’evoluzione del panorama informativo regionale»



CAGLIARI - Gli editori delle principali testate giornalistiche online della Sardegna —Alguer.it - Il Quotidiano di Alghero, CagliariNews, Cagliaripad, Casteddu Online, Cronache Nuoresi, Gallura Oggi, LinkOristano, Oggi Nuoro, Sardegna Live, Sassari Oggi e Vistanet — esprimono forte disappunto per la decisione della Regione Sardegna di escludere i giornali digitali dalla campagna istituzionale dedicata alla prevenzione e al contrasto degli incendi boschivi.



Una scelta che appare incomprensibile e in evidente contrasto con l’evoluzione del panorama informativo regionale, nel quale le testate online rappresentano ormai una realtà consolidata e imprescindibile. Negli ultimi anni, infatti, l’informazione digitale ha registrato una crescita costante in termini di audience, diffusione territoriale e capacità di raggiungere in tempo reale cittadini, turisti e operatori economici in ogni area dell’Isola.

Le testate online garantiscono quotidianamente una copertura capillare del territorio sardo, offrendo spesso un’informazione di prossimità che integra e rafforza quella dei media tradizionali. Proprio nelle situazioni di emergenza, come quelle legate agli incendi estivi, il ruolo dell’informazione digitale si è rivelato fondamentale per la diffusione tempestiva di allerte, aggiornamenti e indicazioni utili alla popolazione.

Per questo motivo gli editori giudicano particolarmente grave l’esclusione dei giornali online da una campagna di comunicazione il cui obiettivo principale è la tutela della sicurezza pubblica e la sensibilizzazione dei cittadini sui comportamenti corretti da adottare per prevenire gli incendi.

«Non si comprende quale criterio abbia portato a ignorare una componente così significativa del sistema dell’informazione sarda», dichiarano gli editori. «Le testate online raggiungono ogni giorno centinaia di migliaia di lettori e rappresentano uno dei principali canali attraverso cui i cittadini si informano. Escluderle significa rinunciare a uno strumento efficace e capillare per diffondere messaggi di pubblica utilità».