Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaEconomiaInformazioneAnso, nuovo direttivo: Pinto presidente
Cor 16:41
Anso, nuovo direttivo: Pinto presidente
L’Assemblea di Anso – Associazione Nazionale Stampa Online, riunita a Milano sabato 31 gennaio, ha eletto Michele Pinto nuovo presidente dell’associazione con un mandato triennale. Rinnovato il direttivo
<i>Anso</i>, nuovo direttivo: Pinto presidente

MILANO - Un cambio ai vertici dopo nove anni di lavoro di Marco Giovannelli. Un lungo periodo nel quale l’associazione è cresciuta, si è strutturata e ha raggiunto risultati importanti per il settore dell’editoria digitale locale, tra cui la sottoscrizione con Fnsi del contratto di lavoro giornalistico ANSO–FISC. «Anso arriva a questo passaggio forte del lavoro svolto in questi anni – ha dichiarato Michele Pinto –. La presidenza di Marco Giovannelli e il lavoro del direttivo uscente hanno costruito basi solide. Il mio impegno sarà quello di proseguire su questo percorso, affrontando una nuova fase di crescita e di sfide per l’editoria locale online».

Fondata nel 2003, Anso ha una base sociale di un centinaio di soci in ogni zona d’Italia, riunisce diverse realtà con una prevalenza di editori di quotidiani digitali locali che, fin dalla nascita dell’associazione, hanno rappresentato una forma nuova di informazione: radicata nei territori, indipendente e capace di innovare linguaggi e modelli organizzativi. In un contesto profondamente cambiato, segnato dall’evoluzione dei consumi informativi e dall’impatto dei social media, gli editori ANSO hanno continuato ad adattarsi e a innovare, mantenendo centrale il valore dell’informazione locale di qualità.

«L’editoria vive una fase complessa, ma l’informazione resta essenziale – ha aggiunto Pinto –. ANSO deve continuare a fornire agli editori strumenti concreti per crescere e rafforzarsi. Editori più solidi significano anche condizioni di lavoro più stabili e serene per chi fa informazione ogni giorno». Il nuovo Consiglio Direttivo di Anso è composto da: Michele Pinto, (Edizione Vivere - Marche) presidente, Giacomo Di Girolamo (Tp24 – Marsala), vicepresidente, Nathalie Grange (Piupress - Aostasera), Andrea Garantola (Open), Daniele Reali (Il Giunco – Grosseto), Andrea Chiovelli (Edinet – Genova e Savona), Manuel Sgarella (Multimedia news - Lombardia).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/1Teen Radio: intervista a Cristiano Andreini
15/1Teen Radio: studenti e impresa a confronto
18/12TeenRadio, ai microfoni Andrea Alessandrini
14/12Intelligenza Artificiale a supporto delle politiche pubbliche
9/12Premio Alghero Donna: le vincitrici
10/12Casteddos e Fortilesas fa tappa a Sassari
2/12TeenRadio, gli studenti raccontano Alghero
29/11Serve una nuova cultura digitale
11/1125° Alguer.it, traguardo storico
12/11Casteddos e Fortilesas alla scoperta di Alghero
« indietro archivio informazione »
2 febbraio
Incendio doloso, far west Pietraia
2 febbraio
Nuova Radiologia al Civile di Alghero
2 febbraio
«Viale I° Maggio, l´asfalto dura sei mesi»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)