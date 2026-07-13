Cor 21:00 Terrazza vista mare per Radio Deejay Siparietto social tra Linus e Nicola Savino dalla terrazza affacciata sulla Torre di Sulis nel centro di Alghero: una settimana di dirette radiofoniche prima dell’evento Beach Like a Deejay



Linus e Nicola Savino raccontano con ironia il loro arrivo in Sardegna con la troupe di Radio Deejay: «Qualcuno dovrà pur fare questo sacrificio» le loro parole pubblicate sui social .

Linus, Savino e Matteo Curti trasmettono da Alghero nella settimana che precede Beach Like a Deejay, l’atteso evento in programma dal 17 al 19 luglio al Lido San Giovanni con musica, sport, fitness e animazione dalla mattina alla notte, alla presenza di grandi artisti del panorama musicale italiano. L’evento, realizzato con la collaborazione del Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, arriva in Sardegna dopo le tappe di Jesolo e Viareggio. ALGHERO - Deejay Chiama Italia sceglie la Riviera del Corallo per le dirette radiofoniche. Uno studio improvvisato, apparentemente qualche comodità in meno rispetto alla sede storica di via Massena a Milano, ma in compenso c’è la terrazza vista mare sulla Torre di Sulis, nel cuore della città di Alghero.