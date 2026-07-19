video Red 12:30 La Bella e la Bestia con Walter Pani Via alla nuova rubrica marchiata IsolaMedia: ad ogni appuntamento ci sarà un ospite diverso intervistato da Marco Vukic e Sara Alivesi. Si parte con il Pr storico della Riviera del Corallo



Isola Media: si articola in quattro puntate e proseguirà tutte le domeniche d’estate. In ogni appuntamento un ospite diverso intervistato da Marco Vukic e Sara Alivesi per presentare il tema del giorno, dando spazio ai ricordi, alle curiosità e aneddoti, all’analisi di criticità e potenzialità del territorio legate all’argomento. Domande dirette e a volte dissacranti sui nodi cruciali, i fallimenti, i successi, le occasioni colte e perse per fare impresa e cultura ad Alghero attraverso le diverse personalità e ruoli degli ospiti. Protagonisti di questa prima edizione il Pr Walter Pani, la vice presidente del Comitato del Centro Storico Costantina Deplano, l’ex sindaco Carlo Sechi e l’avvocato Francesco Sasso.

Nella foto: Sara Alivesi, Walter Pani e Marco Vukic ALGHERO - "La Bella e la Bestia" è il titolo del format disi articola in quattro puntate e proseguirà tutte le domeniche d’estate. In ogni appuntamento un ospite diverso intervistato da Marco Vukic e Sara Alivesi per presentare il tema del giorno, dando spazio ai ricordi, alle curiosità e aneddoti, all’analisi di criticità e potenzialità del territorio legate all’argomento. Domande dirette e a volte dissacranti sui nodi cruciali, i fallimenti, i successi, le occasioni colte e perse per fare impresa e cultura ad Alghero attraverso le diverse personalità e ruoli degli ospiti. Protagonisti di questa prima edizione ilWalter Pani, la vice presidente del Comitato del Centro Storico Costantina Deplano, l’ex sindaco Carlo Sechi e l’avvocato Francesco Sasso. Guarda e condividi il video su Alguer.tv