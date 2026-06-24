Cor 13:00 Bambini agenti per un giorno ad Alghero L’educazione stradale insegnata ai più piccoli dagli agenti della Polizia Locale di Alghero: Nello spazio all’aperto dell’asilo è stata allestita una vera e propria situazione urbana



- Percorsi con segnaletiche orizzontali e verticali, semafori, divise, fischietti: è il circuito allestito nei giorni scorsi negli spazi dell’Asilo Nido di Via De Gasperi con al centro il tema della sicurezza stradale, realizzato nell’ambito della collaborazione tra il Comando della Polizia Locale diretto dal Comandante Salvatore Masala la coordinatrice dell’asilo Anna Doppio.

Il gioco sulle cose serie della strada ha coinvolto bambini e insegnanti con i "piccoli agenti" protagonisti, che si sono cimentati nell’azione quotidiana svolta dagli uomini del Comando di Via Mazzini. «Il progetto – spiega il Comandante Masala - vuole proporre ai bambini le basi per accrescere la consapevolezze del rispetto delle regole, per formare cittadini più consapevoli e più attenti ai rischi e alle regole della strada».

Nello spazio all’aperto della struttura è stata allestita una vera e propria situazione urbana, con i cartelli, gli stop, le strisce pedonali, con l’ausilio degli strumenti utilizzati durante i controlli, con le simulazioni dei pericoli per pedoni e ciclisti quali utenti deboli della strada. «La giornata ha avuto un grande successo – commenta il Comandante Salvatore Masala - e non è escluso che il progetto possa ripetersi e continuare in altre strutture, in maniera da diffondere più estesamente i concetti e le norme del codice della strada». ALGHERO