Cor 21:53 Alghero rafforza l´alleanza educativa E´ tra i primi comuni della Sardegna ad aver costituito il coordinamento, con la finalità di creare un sistema integrato di servizi educativi 0-6 anni, garantendo continuità qualità e coerenza pedagogica sul territorio



ALGHERO - Continua il percorso del Coordinamento Pedagogico Territoriale di Alghero, con la serie di attività di formazione con l'Università degli Studi di Sassari e con la collaborazione degli esperti della Società Logout. Alghero è tra i primi comuni della Sardegna ad aver costituito il coordinamento, con la finalità di creare un sistema integrato di servizi educativi 0-6 anni, garantendo continuità qualità e coerenza pedagogica sul territorio, promuovendo la qualificazione professionale, la circolarità delle esperienze tra servizi e con le famiglie, la valorizzazione delle diversità (linguistiche, culturali) e la ricerca di un modello organizzativo unitario per sostenere la crescita di ogni bambino in un'ottica inclusiva, come previsto dalla normativa vigente.



Da gennaio a marzo si sono tenuti cinque incontri guidati dai docenti dell’Università di Sassari, rivolti agli operatori delle otto scuole nido e dell’infanzia. Sono stati momenti molto partecipati, l’ultimo dei quali giovedì scorso, nei quali si sono affrontati i temi delle scienze umane; delle relazioni nel tempo del digitale, della storia della pedagogia e la disciplina della fantastica, i criteri di qualità nella valutazione, la promozione del l’educazione al rispetto e alla parità di genere nell’infanzia. Chiusa una prima fase, il prossimo appuntamento è per il 31 marzo, quando verrà stipulato il patto educativo con le famiglie.



«L’obiettivo fondamentale – spiega l’Assessora ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris - è dotare la città del proprio progetto pedagogico, strumento strategico per promuovere, monitorare e valutare la qualità dei servizi educativi per i bambini dai 0 ai 6 anni. L’incontro conclusivo del percorso – aggiunge - è volto a costruire insieme il Patto tra le famiglie, il sistema educativo 0-6 e l'amministrazione comunale. Un momento di alleanza educativa per favorire benessere familiare relazioni e crescita sana». Il Coordinamento Pedagogico Territoriale è coordinato dalla Dott.ssa pedagogista Giovanna Palomba.