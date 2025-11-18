Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaSaluteInfanzia › Pediatria, si rafforza l´assistenza
Cor 17:21
Pediatria, si rafforza l´assistenza
La Giunta regionale ha approvato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Pediatria di libera scelta, completando il percorso avviato con la firma del 18 novembre 2025 da parte delle organizzazioni sindacali FIMP e SISPE.
Pediatria, si rafforza l´assistenza

CAGLIARI - Il recepimento della Giunta rappresenta l’atto conclusivo di un lavoro atteso da oltre quindici anni e consente ora l’entrata in vigore di un sistema rinnovato di servizi, tutele e strumenti operativi dedicati ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. L’AIR diventa parte integrante della programmazione regionale e introduce misure concrete per migliorare la prevenzione, la diagnosi precoce, la presa in carico territoriale e l’equità nell’accesso alle cure, evitando accessi impropri al Pronto Soccorso e garantendo il governo delle liste d’attesa dedicate.

Un accordo innovativo che potenzia prevenzione e diagnosi precoce L’AIR rafforza il programma dei bilanci di salute e della sorveglianza del neurosviluppo da 0 a 36 mesi strutturando un impegno definito e remunerato per i pediatri all’interno dei programmi di governo clinico. Ampio spazio viene dato inoltre alle prestazioni di particolare impegno professionale (PIP), che consentono l’esecuzione in studio di test diagnostici mirati – dagli screening visivi alla spirometria, dal prick test ai test rapidi infettivologici – contribuendo alla riduzione degli accessi impropri ai pronto soccorso. Assistenza più vicina alle famiglie, anche nelle aree interne Il nuovo sistema aggiorna i criteri per individuare gli ambiti carenti, tenendo conto della denatalità e delle caratteristiche territoriali della Sardegna e potenzia gli incentivi economici per i pediatri che operano in zone disagiate o disagiatissime, con indennità mensili rispettivamente di 1.000 e 1.800 euro. Semplificata anche la scelta in deroga territoriale del pediatra da parte delle famiglie, per garantire continuità assistenziale nelle aree con carenza di professionisti. Nuove risorse per servizi, innovazione e sostegno all’attività dei pediatri Il prospetto finanziario allegato alla deliberazione quantifica in sei milioni di euro il fondo destinato all’AIR, coprendo: • attività di prevenzione e governo clinico; • assistenza domiciliare e ambulatoriale per bambini con patologie croniche; • prestazioni diagnostiche PIP; • attività associative, collaboratore di studio e digitalizzazione degli studi; • incentivi per zone disagiate; • progetti specifici quali “Salute Infanzia” e la compilazione del libretto sanitario pediatrico.

Digitale, reti territoriali e continuità di cura L’accordo prevede la costruzione di una piattaforma informatica condivisa nelle AFT, che permetterà ai pediatri – nel rispetto della normativa sulla privacy – di accedere alle informazioni cliniche degli assistiti della stessa rete. Uno strumento che favorisce la presa in carico integrata, la continuità assistenziale e il coordinamento tra professionisti.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/11«Bonus parto per le zone senza punto nascita»
6/11A Sassari due appuntamenti per famiglie
23/10Alghero contro il cyberbullismo
21/10Crollo delle nascite in Sardegna
18/10Partorienti in aree disagiate: contributi
15/10Fondi per famiglie con minori ad Alghero
29/9Sennori inaugura il Nido comunale d’infanzia
18/9Laboratori per giovani lettori a Sassari
11/9Mezzo milione per le sezioni Primavera in Sardegna
11/9Gli auguri del sindaco: Cari bambini e ragazzi
« indietro archivio infanzia »
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero
26 novembre
In Largo Guillot sit-in per Michela Fiori
26 novembre
Primo pescato, il mercato resta chiuso



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)