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Subsonica, tappa a Oristano
Al via domani da Padova Terre Rare 96-26, il tour estivo dei Subsonica che li vedrà protagonisti nei principali festival estivi: tappa anche in Sardegna al Dromos Festival di Cabras
Subsonica, tappa a Oristano

ORISTANO - Prodotto da Live Nation, il calendario si arricchisce con la nuova data del 4 settembre a La Festa - Iren Park di Reggio Emilia. Il tour partirà il 26 giugno allo Sherwood Festival di Padova e proseguirà il 29 giugno al Sequoie Music Park di Bologna, il 10 luglio al Rugby Sound Festival di Legnano (MI), l’11 luglio al Men/go Music Fest di Arezzo, il 12 luglio al Roma Summer Fest alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 15 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 17 luglio al Pordenone Blues & Co di Pordenone, il 24 luglio al Noisy Naples Fest a Napoli, il 25 luglio al Flame Festival di Ancona, il 27 luglio al Live in Genova al Porto Antico di Genova, il 1° agosto al Be Alternative Festival di Camigliatello Silano (CS), il 2 agosto alla Villa Bellini di Catania, il 13 agosto al Tagghiate Urban Fest di Melpignano (LE), il 14 agosto al Locus Festival di Locorotondo (BA), il 16 agosto al Dromos Festival di Cabras (OR) e il 20 agosto alla Festa di Radio Onda D’Urto di Brescia.

La tournée fa seguito alle celebrazioni del trentennale di carriera della band con "CIELI SU TORINO 96-26" con quattro date live sold out alle OGR Torino e accompagnate dall’uscita di "Terre Rare" - il nuovo album - e dal singolo radiofonico estratto "Grida". "Terre Rare" è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde e i suoi spiragli di umanità. 

Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuto dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. Con uno show pensato come il coronamento di un anno ricco di successi e festeggiamenti, i Subsonica accompagneranno il pubblico attraverso trent’anni di carriera, tra brani iconici e momenti che hanno segnato il loro percorso artistico.
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