Cor 16:46

Dall’Altra Parte del Mare, si parte

Al via questa sera ad Alghero il festival letterario che naviga tra parole, arti e visioni per tracciare il futuro. Con Marco Agosta, Gaja Cenciarelli, Andrea Pennacchi, Costantino Cossu, Gigio Alberti e Raimondo Dore

ALGHERO - La tredicesima edizione del festival letterario Dall’altra parte del mare prende il largo tra storie, visioni e rotte da immaginare. Oggi, giovedì 25 giugno si comincia ad Alghero nel segno di "Mappe per il futuro", tema che accompagnerà l’intera manifestazione invitando il pubblico a interrogarsi sui cambiamenti del presente e sulle direzioni possibili del domani. Un viaggio che parte dal mare e dai suoi orizzonti, ma che attraversa letteratura, teatro, giornalismo e immaginazione per costruire nuove coordinate con cui leggere il mondo.







Il cuore della prima giornata batte tra piazza Sulis e il Lo Quarter. Alle 19.15 si apre con lo straordinario racconto di "The Passenger - Sardegna", incontro che mette al centro il volume della collana edita da Iperborea dedicato all’Isola. A confrontarsi saranno Costantino Cossu e Marco Agosta - modera Giovanni Dessole -, in una riflessione che dalla Sardegna si allarga al significato stesso di una collana capace di raccontare luoghi, identità e trasformazioni attraverso uno sguardo contemporaneo.





Alle 20 spazio alla narrativa con "Il rivoluzionario e la maestra", incontro in cui Raffaele Sari dialoga con Gaja Cenciarelli. A seguire, 20.45, la parola scritta incrocia la voce e la musica in "Venerati Maestri" con Gigio Alberti a leggere "Pinocchio" di Carlo Collodi accompagnato dalle musiche dal vivo di Raimondo Dore. Alle 21.30 nel piazzale Lo Quarter l’atteso appuntamento con "Una Piccola Odissea" spettacolo di e con Andrea Pennacchi, accompagnato dalle musiche dal vivo di Giorgio Gobbo, Gianluca Segato e Christian Maria Reale: una rilettura originale del viaggio per eccellenza, in linea con il tema dell’edizione 2026.





Dall’altra parte del mare (direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona) è ideato e realizzato dall’Associazione Itinerandia in collaborazione con Cyrano Libri Vino e Svago, con il patrocinio e il sostegno di Regione Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Alghero e progetto Salude & Trigu di Camera di Commercio di Sassari. Illustrazione Toni Demuro.