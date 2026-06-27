Cor 18:05 Marco Masini, via al tour outdoor



Alle 5 date evento di novembre nei grandi spazi dei palasport – il 3 novembre all’Unipol Forum di Milano, il 4 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, il 7 novembre al Kioene Arena di Padova, il 13 novembre al Palazzo dello Sport di Roma e il 14 novembre al Pala Partenope di Napoli – si sono aggiunti nuovi concerti outdoor in tutta Italia al via da fine giugno. Dopo la prima data di martedì 30 giugno ad Alessandria (Cittadella di Alessandria), il tour prosegue il 2 luglio a Pistoia (Piazza Duomo), il 10 luglio a Cervia (Ravenna) (Piazza Garibaldi), il 13 luglio a Rivignano (Udine) (Piazza Nuova Agorà), il 14 luglio a Villafranca (Verona) (Castello Scaligero), il 15 luglio a Bergamo (Lazzaretto), il 17 luglio a Piacenza (Palazzo Farnese), il 20 luglio a Troia (Foggia) (Parco Urbano), il 23 luglio a Este (Padova) (Castello Carrarese), il 1° agosto a Siena (Fortezza Vecchia), il 5 agosto a Pescara, Porto Turistico, il 7 agosto a San Pancrazio Salentino (Brindisi) (Forum Eventi), l’8 agosto a Castellana Grotte (Bari) (Largo Porta Grande), il 16 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) (Fortezza), il 19 agosto ad Alghero (Sassari) (Anfiteatro Ivan Graziani), il 21 agosto a Santa Maria di Castellabate (Salerno) (Villa Matarazzo), il 28 agosto a Messina (Arena Capo Peloro, ex Sea Flight)e il 29 agosto a Zafferana Etnea (Catania) (Anfiteatro Falcone e Borsellino). ALGHERO - Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez "Male Necessario" e l’uscita a marzo del suo ultimo progetto discografico "Perfetto Imperfetto" (Momy Records, Concerto / BMG), Marco Masini torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con "Marco Masini – Live 2026", al via da martedì 30 giugno ad Alessandria (Cittadella di Alessandria).