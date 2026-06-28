Cor 12:07

«Rifiuti, si rischia il collasso»

«La situazione dell’igiene urbana ad Alghero rischia di precipitare proprio nel momento più delicato della stagione estiva. Da mesi il servizio è accompagnato da gravissime criticità e oggi si arriva al punto più caldo, con la proclamazione dello sciopero del 9 luglio e con una situazione complessiva di evidente abbandono del servizio»

ALGHERO - «Le segnalazioni che arrivano dal territorio sono allarmanti. L’ecocentro di Galboneddu è praticamente paralizzato: i cassonetti sono colmi e da due giorni non vengono svuotati dall’azienda che gestisce il servizio. Una situazione che ha già trasformato il sito in una sorta di discarica incontrollata e che, nel giro di poche ore, rischia di produrre ulteriori e gravissime criticità sotto il profilo igienico-sanitario e ambientale». Lo affermano i consiglieri comunali di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che lanciano l’allarme sulle condizioni in cui versa il sistema di raccolta dei rifiuti in città.





Per gli esponenti azzurri «è altrettanto grave il fatto che l’amministrazione comunale non abbia dato seguito alle sollecitazioni formulate dalle organizzazioni sindacali nell’ambito della procedura di raffreddamento. L’attivazione del tavolo di conciliazione avrebbe potuto consentire la sospensione del procedimento e favorire un confronto utile ad evitare lo sciopero e le sue pesanti conseguenze per la città. Invece, il Comune ha colpevolmente disatteso le richieste dei sindacati, contribuendo ad aggravare una situazione già estremamente delicata» .



