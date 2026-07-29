S.A. 18:26

Ricetta elettronica: gravi disservizi in Sardegna

Adiconsum Sardegna chiede ad ARES Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli altri soggetti competenti di informare tempestivamente cittadini e professionisti sulle cause del malfunzionamento, sui tempi previsti per il ripristino del servizio

Il malfunzionamento sarebbe iniziato nel pomeriggio di mercoledì 23 luglio e risulterebbe tuttora in corso, impedendo o rendendo estremamente difficoltosa l’emissione delle ricette elettroniche. Un avviso diffuso attraverso uno dei principali gestionali utilizzati dai medici precisa che il problema non dipenderebbe dal software, ma da un’infrastruttura esterna.





Pur non essendo ancora note le cause del disservizio, i disagi per cittadini e operatori sanitari sono evidenti. Ritardi nell’emissione delle prescrizioni possono compromettere l’accesso a farmaci, visite specialistiche ed esami diagnostici, con ripercussioni particolarmente rilevanti per anziani, pazienti cronici e persone fragili. Adiconsum Sardegna chiede ad ARES Sardegna, alla Regione Autonoma della Sardegna e agli altri soggetti competenti di informare tempestivamente cittadini e professionisti sulle cause del malfunzionamento, sui tempi previsti per il ripristino del servizio e sulle misure adottate per garantire la continuità delle prescrizioni.





L’Associazione ritiene inoltre necessario che, una volta conclusa l’emergenza, venga resa pubblica una relazione tecnica che chiarisca le cause dell’evento, i tempi di risoluzione e gli interventi previsti per evitare il ripetersi di analoghi episodi. «L’episodio dimostra come la digitalizzazione della sanità debba essere accompagnata da infrastrutture resilienti e sistemi di continuità operativa adeguati – afferma il Presidente Giorgio Vargiu - La ricetta elettronica è oggi un servizio essenziale: quando si blocca non si interrompe soltanto un processo informatico, ma si rischia di rallentare l’accesso alle cure».





Per questo Adiconsum Sardegna chiede alla Regione di avviare una verifica sull’affidabilità dell’infrastruttura digitale sanitaria e di rafforzarne la resilienza attraverso adeguati sistemi di ridondanza, procedure di continuità operativa (business continuity) e ripristino in caso di disastro (disaster recovery), affinché disservizi di questa portata non abbiano a ripetersi. «La resilienza digitale della sanità non rappresenta soltanto un obiettivo tecnologico, ma una condizione indispensabile per garantire concretamente il diritto alla salute dei cittadini – conclude Vargiu» .

CAGLIARI - Adiconsum Sardegna esprime forte preoccupazione per il grave disservizio che, secondo le segnalazioni pervenute all’associazione, interessa il sistema di ricettazione dematerializzata utilizzato dai medici di Medicina Generale della Sardegna.