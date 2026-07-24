S.A. 16:59 Colonnine ricariche auto: su 23 funziona solo una Il dossier realizzato dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune documenta una situazione paradossale di occupazione inutile di suolo pubblico occupato da colonnine non funzionanti in diverse aree della città



Comitato Suolo Pubblico Bene Comune, inviato nei giorni scorsi al Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, all’Assessore alla Programmazione strategica, Patrimonio e risorse umane Enrico Daga, all’Assessora al Turismo, sviluppo economico e AAPP Ornella Piras, all’assessore Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Giuliano Corbia, all’assessore alla tutela e valorizzazione ambientale Raniero Selva, al Presidente della Commissione Ambiente Christian Mulas e al comandante della Polizia locale Salvatore Masala.

La rete di colonnine pubbliche in Europa cresce velocemente, a fine 2025 nell’Ue erano presenti 1,1 milioni di punti di ricarica: 5 volte in più rispetto alle cifre del 2020. I dati mostrano che tutti gli Stati membri, a eccezione di Malta, hanno già raggiunto gli obiettivi del regolamento europeo AFIR (Alternative Fuels Infrastructure Regulation) sul rapporto tra colonnine e numero di veicoli elettrici circolanti. Nel complesso, la capacità di ricarica installata supera del 180% il target fissato dall’Unione. «Visti questi numeri europei, quale è il dato reale nella città di Alghero, ovvero quante colonnine formalmente esistono e quante sono davvero operative?»: Si sono chiesti al Comitato Suolo Pubblico Bene Comune provando a dare un risposta: «Alghero dovrebbe essere una Smart City con i progetti avviati negli scorsi anni per la mobilità elettrica avendo già installato una cinquantina di punti di ricarica, di cui il 50% fast, altre a ricarica super veloce, alcuni lentissimi con una copertura su alcuni quartieri urbani e le periferie» .

«Il dossier realizzato dal Comitato Suolo Pubblico Bene Comune documenta una situazione paradossale di occupazione inutile di suolo pubblico - afferma il portavoce del comitato - perché in cambio non si ottiene il servizio alla mobilità sostenibile in quanto un gran numero di colonnine di ricarica è fuori uso, vandalizzate, senza manutenzione, comunque inutilizzabili». Alcuni esempi: parcheggio di Sant’Anna accanto al palazzo degli uffici comunali: 8 punti di ricarica nessuno funzionante; Via Einaudi: 5 punti di ricarica, nessuno funzionante; Parcheggio supermercato Nonna Isa (via degli Astronauti): 2 punti di ricarica, nessuno funzionante; Stazione di servizio di via Vittorio Emanuele: 2 punti fast non funzionanti, solo 1 funzionante in CA (corrente alternata 21 Kw/ora).; Via De Gasperi: 4 punti di ricarica nessuno funzionante; Zona artigianale: Ungias-Galantè 2 punti di ricarica nessuno funzionate.

«L’analisi è impietosa e insostenibile per la mobilità green, conseguentemente i restanti punti di ricarica vengono presi d’assalto dagli "elettronauti" costretti alla ricerca spasmodica delle stazioni funzionanti, soprattutto in questo periodo in cui molti turisti presenti in città con l’auto elettrica devono ricaricare. La città di Alghero, conseguentemente, nei siti e blog specializzati viene indicata, per la mobilità sostenibile, in termini poco lusinghieri. Ancor peggio è la situazione quando le auto termiche sono parcheggiate negli stalli riservati per la ricarica, per questo motivo è opportuno che la Polizia locale faccia adeguati controlli per sanzionare il parcheggio illegittimo» si legge nella nota . «Se Alghero vuole essere smart, deve dimostrarlo con azioni concrete - afferma il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune – perciò chiediamo che il comune di Alghero intervenga presso i proprietari delle colonnine affinché facciano la manutenzione ordinaria e, se il caso, straordinaria, per rimetterle in esercizio. Non basta installarle. Alghero si impegni davvero per una mobilità sostenibile e ad emissioni zero, in questa direzione formuliamo una proposta poiché è incredibile che nel parcheggio più grande della città, quale è piazzale della Pace, non siano presenti colonnine di ricarica. E’ davvero urgente porvi rimedio» conclude il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ALGHERO - "Una città per la mobilità sostenibile non può avere tante colonnine di ricarica fuori uso che occupano inutilmente lo spazio pubblico" è il titolo del dossier a cura del