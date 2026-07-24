S.A. 18:09 Blackout e rete insufficiente: commercianti esasperati Maurizio Papa, responsabile commercio di Fratelli d’Italia Alghero, interviene dopo l’ennesimo grave episodio che ha lasciato senza energia attività commerciali, strutture ricettive e abitazioni del centro storico di Alghero dopo l’incendio della cabina elettrica in via Machin



ALGHERO – «L’incendio della cabina elettrica di via Ambrogio Machin, con il conseguente blackout nel cuore del centro storico, conferma una situazione che Fratelli d’Italia denuncia da tempo: la rete elettrica di Alghero non regge più il carico della stagione estiva». Maurizio Papa, responsabile commercio di Fratelli d’Italia Alghero, interviene dopo l’ennesimo grave episodio che ha lasciato senza energia attività commerciali, strutture ricettive e abitazioni del centro storico di Alghero dopo l’incendio della cabina elettrica in via Machin.



«Non siamo davanti a un fulmine a ciel sereno. Dopo il blackout del primo luglio era evidente che servissero risposte immediate. Ancora più grave è che la cabina interessata sia la stessa già andata a fuoco lo scorso anno. Se un problema si ripete nello stesso punto, non può più essere derubricato a episodio isolato. Siamo davanti ad un nodo nevralgico della rete che resta ancora sottodimensionato rispetto al carico che deve affrontare e ad essere inadeguati sono anche i cavi con cui la cabina è collegata».



Per Papa «commercianti, residenti e operatori turistici del centro storico ormai sono esasperati. Nel pieno della stagione, restare senza energia significa perdere lavoro, servizi, clienti e credibilità. Alghero non può presentarsi ai visitatori con negozi al buio, locali in difficoltà e cittadini costretti a subire disservizi continui». «Gli interventi di consolidamento della rete da parte di Enel sono necessari, ma evidentemente non ancora sufficienti. E pesa il ritardo enorme dell’Amministrazione Cacciotto sulla cabina primaria di Alghero Sud: due anni persi prima dello sblocco tardivo di una pratica fondamentale per rafforzare il sistema elettrico cittadino». «Ora servono tempi certi, verifiche puntuali e un confronto serio con commercianti e residenti. Il centro storico è il cuore economico e identitario della città: lasciarlo al buio significa colpire Alghero nel momento più delicato dell’anno».



Nella foto: Maurizio Papa