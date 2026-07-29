S.A. 16:08

«Piazza Pino Piras nel degrado e silenzio»

La nuova denuncia dei consiglieri comunali di Forza Italia sulla situazione di piazza Pino Piras, nel centro storico di Alghero

Così inizia la nota dei consiglieri comunali di Forza Italia sulla situazione di piazza Pino Piras, nel centro storico di Alghero.





«Ciò che rende questa vicenda ancora più grave è che alle nostre ripetute denunce l’Amministrazione ha risposto soltanto con annunci rimasti sulla carta. Nel novembre scorso l’Assessore ai Lavori Pubblici aveva pubblicamente assicurato che l’area del cantiere sarebbe stata schermata con pannelli decorativi raffiguranti rendering del progetto o immagini storiche e culturali di Alghero, così da mitigare l’impatto visivo di un cantiere destinato a protrarsi nel tempo. Di quella promessa, però, non vi è alcuna traccia. I pannelli non sono mai stati installati e la città continua a convivere con uno scenario di degrado che ogni giorno viene osservato da cittadini e visitatori». «Siamo nel pieno della stagione turistica, quando Alghero accoglie migliaia di visitatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Ogni scorcio della città rappresenta uno straordinario veicolo di promozione del territorio oppure, al contrario, un potente fattore di discredito. Piazza Pino Piras, nelle condizioni attuali, non promuove Alghero: ne mortifica l’immagine, offrendo un pessimo biglietto da visita proprio in uno dei luoghi più suggestivi del centro storico.» prosegue il gruppo azzurro.





Di più: «A tutto questo si aggiunge il degrado della parte posteriore della piazza, dove l’accumulo di rifiuti testimonia una preoccupante assenza di manutenzione e di attenzione da parte dell’Amministrazione. Una situazione inaccettabile che penalizza i residenti, danneggia le attività economiche della piazza e della vicina via Sassari e trasmette l’idea di una città lasciata all’incuria». «L’Amministrazione Cacciotto abbandoni la politica degli annunci e dia finalmente seguito agli impegni assunti. Si proceda immediatamente alla pulizia dell’area, alla rimozione dei rifiuti, all’installazione delle schermature decorative promesse mesi fa e si accelerino i lavori di riqualificazione dell’ex Caserma dei Carabinieri. Restituire decoro a Piazza Pino Piras significa rispettare Alghero, i suoi cittadini, gli operatori economici e i tanti turisti che scelgono la nostra città», concludono i consiglieri del Gruppo di Forza Italia.





ALGHERO – «Lo stato di abbandono di Piazza Pino Piras, più volte denunciato dal Gruppo di Forza Italia, continua a peggiorare nel silenzio dell’Amministrazione comunale. Alla situazione di degrado che interessa il lato prospiciente Largo San Francesco, aggravata dall’interminabile cantiere dell’ex Caserma dei Carabinieri, si aggiunge oggi quella della parte retrostante della piazza, dove cumuli di rifiuti e sporcizia offrono uno spettacolo indecoroso e mortificante nel cuore del centro storico.»