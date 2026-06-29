Cor 7:31

«Caos rifiuti, controlli e sanzioni»

Alberto Bamonti ti chiede l’installazione di fototrappole nei punti più critici, maggiore presenza della Polizia Locale e verifiche puntuali sugli immobili destinati agli affitti turistici

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Ne è convinto Alberto Bamonti, consigliere comunale del Gruppo Base Popolare Alghero, che interviene sulle oggettive difficoltà incontrate nella gestione dei rifiuti in città. «Le regole esistono per essere rispettate e fatte rispettare. Per questo ritengo che la risposta sia un deciso rafforzamento dei controlli» tuona Bamonti .





«Installazione di fototrappole nei punti più critici, maggiore presenza della Polizia Locale e verifiche puntuali sugli immobili destinati agli affitti turistici, affinché tutti paghino regolarmente la Tari e contribuiscano al costo del servizio. Non è accettabile che i cittadini onesti, che differenziano correttamente e pagano le imposte, debbano sostenere il peso dell’inciviltà di chi abbandona i rifiuti e dell’evasione di chi usufruisce dei servizi senza contribuire. La tutela del decoro urbano passa dalla legalità, dall’equità e dall’applicazione delle regole, non dall’abbassamento degli standard» chiude Alberto Bamonti .

ALGHERO - «Le immagini dei rifiuti abbandonati in città, sono l’ennesima dimostrazione di un comportamento incivile che va condannato con fermezza. Attribuire questi episodi al sistema di raccolta porta a porta significa individuare il bersaglio sbagliato. Il problema non è il modello di raccolta, ma il mancato rispetto delle regole. Città ben più grandi e complesse, come Milano ad esempio, dimostrano che la differenziata può funzionare efficacemente quando è accompagnato da senso civico, controlli costanti e sanzioni per chi trasgredisce. Se il principio diventasse quello di modificare le regole perché qualcuno non le rispetta, sarebbe il caos»