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Cor 7:38
La Rosa Vermella ad Antonio Marras
Il Rotary Club Alghero ha premiato Antonio Marras col prestigioso premio La Rosa Vermella Rafael Catardi istituito nel 1975 in memoria del Generale Raffaele Catardi, socio fondatore e primo Presidente
ALGHERO - Venerdì 26 giugno nella splendida cornice di Villa Mosca Charming House, madrina della serata Sara Piccinini, presenti circa cento ospiti tra cui alcuni personaggi del mondo sportivo come Federico Peluso, Veronica Buffon e Stefano Turi, il Rotary Club Alghero ha premiato Antonio Marras col prestigioso premio La Rosa Vermella Rafael Catardi istituito nel 1975 in memoria del Generale Raffaele Catardi, socio fondatore e primo Presidente.
Premio giunto alla XXI edizione consistente in una targa d’argento, per l’occasione realizzata dall’azienda ExpoCoral di Pasquale Ferraro, sulla quale è incisa, oltre al nome del premiato, la prima strofa della poesia La Rosa Vermella e una piccola rosa in corallo. Ad Antonio Marras, uno dei più celebri e originali stilisti, designer e artisti italiani, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento del Premio, è stato riconosciuto il merito aver dato, esportandone il brand e valorizzandone il patrimonio economico, ambientale e culturale, lustro e prestigio a livello nazionale e internazionale alla città di Alghero, fulcro e fonte d’ispirazione del suo estro artistico fin dalle origini della sua brillantissima carriera.
Tra gli ospiti presenti alla conviviale, oltre a Patrizia Sardo da quasi cinquant’anni eccezionale pilastro creativo, organizzativo e sentimentale della vita di Antonio Marras, anche alcune autorevoli personalità algheresi già vincitrici del premio come Neria De Giovanni, Leonardo Sechi e Cesare Furesi, Paolo Zicconi e Franca Masu. E proprio Franca Masu e Paolo Zicconi, prima della premiazione, hanno letto alcune strofe della poesia Rosa Vermella scritta dal Generale Catardi.
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