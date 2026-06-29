La Rosa Vermella ad Antonio Marras

Premio giunto alla XXI edizione consistente in una targa d’argento, per l’occasione realizzata dall’azienda ExpoCoral di Pasquale Ferraro, sulla quale è incisa, oltre al nome del premiato, la prima strofa della poesia La Rosa Vermella e una piccola rosa in corallo.

Ad Antonio Marras, uno dei più celebri e originali stilisti, designer e artisti italiani, sulla base di quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento del Premio, è stato riconosciuto il merito aver dato, esportandone il brand e valorizzandone il patrimonio economico, ambientale e culturale, lustro e prestigio a livello nazionale e internazionale alla città di Alghero, fulcro e fonte d’ispirazione del suo estro artistico fin dalle origini della sua brillantissima carriera.



