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Cor 13:23
Assemblea dell’Oleificio Cooperativo di Alghero
I soci si riuniranno nella sede sociale di Galboneddu il 5 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2024 ed il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione
ALGHERO – I soci dell’Oleificio cooperativo di Alghero, si riuniranno per l’assemblea ordinaria convocata nella sede sociale, in località Galboneddu. La prima convocazione il 27 giugno o il 05 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2025. Importante l’Ordine del giorno, che porterà subito sul tavolo anche il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione e quello dei revisori.
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