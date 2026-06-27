 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 13:23
Assemblea dell’Oleificio Cooperativo di Alghero
I soci si riuniranno nella sede sociale di Galboneddu il 5 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2024 ed il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione

Assemblea dell’Oleificio Cooperativo di Alghero

ALGHERO – I soci dell’Oleificio cooperativo di Alghero, si riuniranno per l’assemblea ordinaria convocata nella sede sociale, in località Galboneddu. La prima convocazione il 27 giugno o il 05 luglio in seconda (ore 9.30), per approvare il Bilancio chiuso il 31 dicembre 2025. Importante l’Ordine del giorno, che porterà subito sul tavolo anche il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione e quello dei revisori.
19/6Oggi il presidio Palestina Anima Mundi
18/6La Città dei Bambini a Porta Terra
15/6La città dei bambini: evento conclusivo
10/6Alghero ricorda 80 anni dal voto alle donne
4/6Presidio per la Palestina ad Alghero
29/5Sequi nuovo presidente al Cnn Al Centro Storico
28/5Giornata della tosatura a Santa Maria La Palma
13/5La Torre Sulis si accende per la Fibromialgia
11/5GiurisMind, partecipazione e confronto
4/5Alghero, incontro su giovani e legalità
« indietro archivio associazionismo »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)