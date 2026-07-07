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Pasqualino Spanedda alla guida del Rotary Alghero

Sabato scorso nella cornice dell’Hotel Punta Negra si è consumato il passaggio della campana del Club tra Andrea Delias e Pasqualino Spanedda

ALGHERO - Nel suo discorso conclusivo il Presidente Andrea Delias ha ripercorso le tappe di un anno all’insegna del rinnovamento costellato da innumerevoli iniziative culturali e solidali che, tra le altre, hanno permesso di riversare sul territorio l’ingente somma di 25.500,00 euro, con generose donazioni alla Fondazione Airc per la ricerca, alla Fondazione Rotary per la polio, ad una associazione locale di volontariato, a due giovani studenti meritevoli, alle strutture di urologia e oncologia dell’Ospedale civile di Alghero e ad una azienda in difficoltà.





Opere che sono valse al Club il "Premio per l’Eccellenza" per l’annata ’25-’26, il massimo riconoscimento che il Rotary International conferisce per premiare l’impegno, la crescita e l’impatto sociale dei Club Rotary del mondo. Prima di passare il collare il Presidente Andrea Delias, a cui il Direttivo ha consegnato una targa in ricordo dell’annata, ha premiato con un attestato di riconoscenza tutti i componenti del Direttivo e con la Paul Harris Fellow Antonio Fois titolare della Mouse ADV e i Soci Ninni Sias, Francesco Marinaro e Mariolina Palomba.



