S.A. 12:00 Oggi il presidio Palestina Anima Mundi Presidio insieme a oltre 170 piazze in tutta Italia, per ascoltare in streaming Francesca Albanese nell’evento Palestina Anima Mundi, in contemporanea nazionale, con oltre 170 piazze e presidi d’Italia. Appuntamento venerdì 19 giugno



ALGHERO - Venerdì 19 giugno si terrà un presidio ad #Alghero (Piazza della Juharia ore 20.30) insieme a oltre 170 piazze in tutta Italia, per ascoltare in streaming Francesca Albanese nell’evento Palestina Anima Mundi, in contemporanea nazionale, con oltre 170 piazze e presidi d’Italia. L’incontro si aprirà alle ore 20.30 con l’introduzione a cura del Presidio stabile di Cagliari per la Palestina, promotore dell’iniziativa insieme al Presidio di Milano. Alle ore 21 avrà inizio il collegamento: in dialogo con il giornalista Matteo Meloni, Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’ONU sui territori palestinesi occupati, presenterà il suo nuovo libro "La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero". Nel suo testo, l’autrice analizza come la questione palestinese sia diventata uno specchio delle dinamiche globali, lasciando un segno profondo nella coscienza dei lettori e ponendo interrogativi urgenti sul futuro dei diritti umani.