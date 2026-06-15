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La città dei bambini: evento conclusivo

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Associazione Maestrale di Alghero nel promuovere percorsi di formazione capaci di avvicinare i giovani alle istituzioni e di favorire una cultura della partecipazione, dell’inclusione e della responsabilità condivisa

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il presidente dell’Associazione Maestrale Roberto Tedde, che hanno seguito con interesse l’evoluzione del progetto dedicato all’ascolto e alla partecipazione delle nuove generazioni.





Coordinati dalla giornalista Erika Pirina, i ragazzi hanno lavorato come una vera redazione giornalistica, imparando a osservare il territorio, raccogliere testimonianze, realizzare interviste e trasformare idee e riflessioni in contenuti informativi. Il risultato finale sarà la presentazione del TG realizzato durante il laboratorio, un racconto della città attraverso lo sguardo dei più giovani, con particolare attenzione ai temi della vivibilità urbana, del decoro, degli spazi pubblici e delle esigenze dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento del 19 giugno rappresenterà anche un momento di confronto con le istituzioni. I giovani cronisti, infatti, rivolgeranno ufficialmente all’amministrazione comunale la richiesta di attivare un collegamento diretto e permanente con il Comune, affinché la voce dei bambini e dei ragazzi possa trovare uno spazio di ascolto e dialogo all’interno dei processi decisionali che riguardano la comunità.





Il laboratorio "La Città dei Bambini" ha rappresentato un’importante occasione di crescita e partecipazione, offrendo ai ragazzi la possibilità di sviluppare competenze giornalistiche e comunicative e, al tempo stesso, di sperimentare forme concrete di cittadinanza attiva. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Associazione Maestrale nel promuovere percorsi di formazione capaci di avvicinare i giovani alle istituzioni e di favorire una cultura della partecipazione, dell’inclusione e della responsabilità condivisa.





ALGHERO - Si terrà giovedì 19 giugno, alle ore 10 ad Alghero, nella sala del sindaco, a Porta Terra, l’evento conclusivo del laboratorio "La Città dei Bambini", uno dei percorsi del progetto "Laboratori Sardegna 2026" promosso dall’Associazione Maestrale. Un appuntamento pubblico che vedrà protagonisti i giovanissimi partecipanti, chiamati a presentare alla città il lavoro svolto nel corso dei mesi attraverso un’esperienza originale di educazione civica e giornalismo partecipativo.