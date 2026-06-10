S.A. 22:06 Alghero ricorda 80 anni dal voto alle donne Il centro della manifestazione promosso dalla Fidapa sarà l’intervento delle consigliere comunali di Alghero, tutte invitate a esporre la propria esperienza su banchi del Consiglio Comunale. Appuntamento sabato 13 giugno alle 18 a Lo Quarter







Le due avvocate della FIDAPA, Maria Giovanna Fois e Maria Grazia Murru introdurranno l’aspetto storico-

giuridico che dalla Costituente del 1946 ha condotto fino ad oggi, con un iter legislativo composito e non

sempre facile. Il centro della manifestazione sarà l’intervento delle consigliere comunali di Alghero, tutte invitate a

esporre la propria esperienza su banchi del Consiglio Comunale in quanto donne, anche riguardo alla, a

volte problematica, convivenza della vita familiare con quella della attività politica e amministrativa pubblica. Parteciperanno le consigliere Nina Ansini, Anna Arca Sedda, Lina Bardino, Giovanna Caria, Gabriella Esposito, Giusy Piccone e Beatrice Podda.

Nella foto: la consigliera comunale Giovanna Caria ALGHERO - Sabato 13 giugno con inizio alle ore 18, nella Sala convegni di Lo Quarter della Fondazione Alghero (g.c.) la sezione di Alghero della FIDAPA ricorda gli ottanta anni dal voto alle donne. Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, del Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, della vicepresidente distrettuale FIDAPA della Sardegna Massimina Puddu, la presidente della sez. FIDAPA di Alghero, Neria De Giovanni motiverà la serata introducendo i lavori.Le due avvocate della FIDAPA, Maria Giovanna Fois e Maria Grazia Murru introdurranno l’aspetto storico-giuridico che dalla Costituente del 1946 ha condotto fino ad oggi, con un iter legislativo composito e nonsempre facile. Il centro della manifestazione sarà l’intervento delle consigliere comunali di Alghero, tutte invitate aesporre la propria esperienza su banchi del Consiglio Comunale in quanto donne, anche riguardo alla, avolte problematica, convivenza della vita familiare con quella della attività politica e amministrativa pubblica. Parteciperanno le consigliere Nina Ansini, Anna Arca Sedda, Lina Bardino, Giovanna Caria, Gabriella Esposito, Giusy Piccone e Beatrice Podda.