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Dall’Altra Parte del Mare: successo l’edizione 2026

ALGHERO - Si è conclusa con un’ampia e consapevole partecipazione di pubblico l’edizione 2026 di Dall’altra parte del mare, il festival letterario ideato e promosso dall’Associazione Itinerandia, che in 5 giornate ha trasformato Alghero in un luogo di incontro, confronto e condivisione intorno al tema "Mappe per il futuro".

Le presentazioni in Piazza Sulis, gli spettacoli e gli appuntamenti serali al Largo Lo Quarter, insieme ai laboratori per i più giovani e alle attività collaterali, hanno richiamato un pubblico numeroso, attento e partecipe. Tanti lettori e lettrici, cittadine e cittadini, viaggiatori e addetti ai lavori (oltre che gli stessi ospiti del festival) hanno affollato con ordine e rispetto gli spazi della città, confermando l’apprezzamento per una proposta culturale capace di unire qualità, dialogo e partecipazione.





Particolarmente significativa - s’è detto - la risposta alle attività rivolte a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, animate da entusiasmo, curiosità e voglia di mettersi in gioco, così come il coinvolgimento dei dell’Associazione "Il mio amico speciale", protagonisti di momenti di autentica e operativa inclusione e condivisione.



