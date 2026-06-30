Cor 17:53 Torna S’Ulumedu in Traditzione Olmedo si prepara per la quinta edizione di “S’Ulumedu in Traditzione”, l’evento che ogni anno registra una partecipazione sempre più ampia di visitatori che vanno alla scoperta di cibo e folklore. Ricco il programma della manifestazione che si terrà i prossimi 11 e 12 luglio



OLMEDO - Sul palco anche il comico sardo Alessandro Pili, l’amato sindaco di Scraffingiu. Torna "S’Ulumedu in Traditzione", l’evento che coniuga cultura, cibo e folklore nel Comune di Olmedo. L’appuntamento è pronto ad offrire una quinta edizione che vede un ricco programma. Il Comune di Olmedo, attraverso l’assessorato alle Tradizioni, si prepara ad accogliere i visitatori che vorranno far tappa in paese, durante la due giorni dell’evento i prossimi 11 e 12 luglio. Anche quest’anno si esibiranno gruppi proveniente da altri comuni del territorio come Usini e Osilo.

Sarà l’apertura del museo del pane presso la chiesetta romanica di N.S. Di Talia alle 19.00 di sabato 11 luglio ad inaugurare la due giorni. A seguire spazio alla musica sul palco alleatito in Piazza Giovanni XXIII (h.20.30) con Angelo Brundu & Gioele Crabuzza che saliranno sul palco per "Pino Piras incontra Nanni Brundu" dove interpreteranno in versione acustica le canzoni dei due autori. Alle 22:00 lo spettacolo di cabaret con Alessandro Pili, l’esilarante e amato sindaco di Scraffingiu per "La grande festa, XX anni di legislatura del sindaco di Scraffingiu".

Domenica 12 luglio, dopo l’apertura del museo del pane e degli stand, ci sarà l’esibizione di ballo a cura della "VS Fitness". Alle 21.00 l’esibizione Folk, saliranno sul palco i gruppi di N.S. Di Talia di Olmedo, "San Giorgio" di Usini e "A Manu Tenta" di Osilo. Alle 22.00 spazio anche al Gruppo Etnico "A Ballare" con Emanuele Bazzoni. L’allestimento degli stand enogastronomici è a cura di Pro Loco Olmedo, Comitato N.S. Di Talia, Consulta giovanile, il Gruppo folk Olmedo e dell’Associazione Assazza Su Meu" che presenta: "Sa Carrela de Su Inu" in Via Brigata Sassari.

«S’Ulumedu in Traditzione è per noi un appuntamento molto importante e che riproponiamo ogni anno visto il riscontro crescente che otteniamo di edizione in edizione – afferma l’assessore alle Tradizioni del Comune di Olmedo, Fernando Sabiu. Non è solo una festa del nostro paese ma negli anni è diventato un appuntamento che si rivolge ai paesi vicini e ai turisti che possono raggiungere Olmedo e scoprire le nostre tipicità, primo tra tutti il pane che è per noi un riconoscimento dentro e fuori dall’Isola».

