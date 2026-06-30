Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Cor 17:53
Torna S’Ulumedu in Traditzione
Olmedo si prepara per la quinta edizione di “S’Ulumedu in Traditzione”, l’evento che ogni anno registra una partecipazione sempre più ampia di visitatori che vanno alla scoperta di cibo e folklore. Ricco il programma della manifestazione che si terrà i prossimi 11 e 12 luglio
Torna S’Ulumedu in Traditzione

OLMEDO - Sul palco anche il comico sardo Alessandro Pili, l’amato sindaco di Scraffingiu. Torna "S’Ulumedu in Traditzione", l’evento che coniuga cultura, cibo e folklore nel Comune di Olmedo. L’appuntamento è pronto ad offrire una quinta edizione che vede un ricco programma. Il Comune di Olmedo, attraverso l’assessorato alle Tradizioni, si prepara ad accogliere i visitatori che vorranno far tappa in paese, durante la due giorni dell’evento i prossimi 11 e 12 luglio. Anche quest’anno si esibiranno gruppi proveniente da altri comuni del territorio come Usini e Osilo.

Sarà l’apertura del museo del pane presso la chiesetta romanica di N.S. Di Talia alle 19.00 di sabato 11 luglio ad inaugurare la due giorni. A seguire spazio alla musica sul palco alleatito in Piazza Giovanni XXIII (h.20.30) con Angelo Brundu & Gioele Crabuzza che saliranno sul palco per "Pino Piras incontra Nanni Brundu" dove interpreteranno in versione acustica le canzoni dei due autori. Alle 22:00 lo spettacolo di cabaret con Alessandro Pili, l’esilarante e amato sindaco di Scraffingiu per "La grande festa, XX anni di legislatura del sindaco di Scraffingiu".

Domenica 12 luglio, dopo l’apertura del museo del pane e degli stand, ci sarà l’esibizione di ballo a cura della "VS Fitness". Alle 21.00 l’esibizione Folk, saliranno sul palco i gruppi di N.S. Di Talia di Olmedo, "San Giorgio" di Usini e "A Manu Tenta" di Osilo. Alle 22.00 spazio anche al Gruppo Etnico "A Ballare" con Emanuele Bazzoni. L’allestimento degli stand enogastronomici è a cura di Pro Loco Olmedo, Comitato N.S. Di Talia, Consulta giovanile, il Gruppo folk Olmedo e dell’Associazione Assazza Su Meu" che presenta: "Sa Carrela de Su Inu" in Via Brigata Sassari.

«S’Ulumedu in Traditzione è per noi un appuntamento molto importante e che riproponiamo ogni anno visto il riscontro crescente che otteniamo di edizione in edizione – afferma l’assessore alle Tradizioni del Comune di Olmedo, Fernando Sabiu. Non è solo una festa del nostro paese ma negli anni è diventato un appuntamento che si rivolge ai paesi vicini e ai turisti che possono raggiungere Olmedo e scoprire le nostre tipicità, primo tra tutti il pane che è per noi un riconoscimento dentro e fuori dall’Isola».
29/6/2026
Dall’Altra Parte del Mare: successo l’edizione 2026
Si è chiusa ieri ad Alghero l’edizione 2026 del festival letterario 
“Dall’altra parte del mare”: Cinque giornate di grande partecipazione e attenzione ai temi proposti: spazi gremiti, laboratori vissuti e una intera città protagonista
27/6Dall’altra parte del mare: ecco Giada Messetti
29/5Sabato la World Triathlon Championship
25/6Dall’Altra Parte del Mare, si parte
27/6Il sabato dall’Altra parte del Mare
24/6Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile
23/6Alghero protagonista dell’estate di Radio Deejay
23/6Festival Animas, concerti tra Sorso e Olbia
22/6Teatro: Incontri ravvicinati a Tortolì
21/6Ligghjendi torna a Santa Teresa Gallura
21/6La Sardana, il ballo per Sant Joan
« indietro archivio manifestazioni »



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)