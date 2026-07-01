S.A. 11:32 Ritorna il Summerbeach Village ad Alghero Torna sulla spiaggia del Lido San Giovanni la storica manifestazione organizzata dall’ASD Polisportiva Sottorete. Un’evoluzione continua nata nel 2005 che oggi inaugura la stagione con un intero fine settimana gratuito dedicato all’Italian Beach Soccer, ai fumetti, cosplay, retrogaming, esibizioni K-Pop e alla comicità di "Gesù di Cagliari"



ALGHERO – Lo sport, la musica e il divertimento tornano protagonisti sulla sabbia del Lido San Giovanni. L’ASD Polisportiva Sottorete annuncia ufficialmente l’avvio della XXII edizione del Summerbeach Village, la manifestazione che negli anni si è affermata con successo come uno dei principali poli di aggregazione estiva di tutta la Sardegna. Nato nel 2005 da un’intuizione legata a un singolo torneo di Beach Volley della durata di tre giorni e con soli 150 iscritti, il Summerbeach ha vissuto un’evoluzione costante ed esponenziale.



Oggi il villaggio sportivo, che rimarrà allestito per 90 giorni, vanta edizioni capaci di superare i 1000 atleti iscritti ai tornei. L’offerta nel tempo si è arricchita, abbracciando molteplici discipline agonistiche e amatoriali: dal Beach Soccer al Beach Tennis, passando per il Beach Rugby, la tappa nazionale di beach volley e tornei per tutti i weekend dei mesi estivi, le arti marziali e i Beach Games, fino a coinvolgere un pubblico e partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale. A inaugurare ufficialmente la programmazione del 2026 sarà il "Summer Comix", un evento interamente ad ingresso libero in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Tre serate dedicate allo spettacolo sportivo dell’Italian Beach Soccer e alla cultura nerd e pop a 360 gradi, pensate per attrarre famiglie, giovani e appassionati.



Il programma

Venerdì 3 luglio: I cancelli del divertimento si apriranno alle 18:30 con l’apertura degli stand dedicati ad artisti, retrogaming, giochi di carte, miniature e un’area food. La prima serata proseguirà con l’energia dell’esibizione di danza K-Pop alle 20:00 e l’Ichnu Summer Exibition alle 21:00, per poi concludersi alle 22:30 con la proiezione della serie animata "Arturo e Teresa di Apocaloso".



Sabato 4 luglio: Lo spettacolo inizia nel pomeriggio con le grandi sfide sulla sabbia: alle 16:45 si terrà la Prima Semifinale di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop), seguita alle 17:45 dalla Seconda Semifinale di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop). A partire dalle 18:30, il format Altrove podcast guiderà il pubblico presente in un viaggio tematico alla scoperta del Giappone. Dopo una nuova esibizione di danza K-Pop prevista per le 20:30, il palco si accenderà alle 21:30 con l’apertura dell’"Ufficio Miracoli": protagonista l’amatissima comicità di "Gesù di Cagliari" insieme al giocatore del Pirri Stuart Arroddù (interpretato da Matteo Siddi). A chiudere la giornata, dalle 22:30, sarà la musica dal vivo della TV Band.



Domenica 5 luglio: Il pomeriggio si apre con l’assegnazione dei titoli sportivi: alle 16:45 in campo per la Finale 3° e 4° posto di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop) e alle 17:45 la finalissima per il 1° e 2° posto di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop). La giornata conclusiva vedrà poi protagonista il mondo del trasformismo con l’attesa Gara Cosplay e le relative premiazioni a partire dalle 19:30. Il programma continuerà alle 20:00 con i giochi a tema Harry Potter e, alle 20:30, con il laboratorio creativo "Gioca Cinema". Il gran finale è affidato, alle 21:30, alla proiezione sotto le stelle del film d’animazione dedicato ai più piccoli "I racconti del giardino incantato".



Nella foto: un momento delle passate edizioni