S.A. 11:46 Trio Hèrmes in concerto al Chiostro di San Francesco L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della musica colta e dei giovani talenti promosso dal Circolo Musicale Laborintus, con l’obiettivo di offrire al pubblico occasioni di ascolto di alto livello artistico in luoghi di particolare rilevanza storica e culturale



ALGHERO - Il Circolo Musicale Laborintus presenta un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica da camera, che si terrà lunedì 6 luglio 2026 alle ore 21.00 nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco di Alghero. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della musica colta e dei giovani talenti promosso dal Circolo Musicale Laborintus, con l’obiettivo di offrire al pubblico occasioni di ascolto di alto livello artistico in luoghi di particolare rilevanza storica e culturale.



Protagonista della serata sarà il Trio Hèrmes, formazione cameristica tra le più interessanti della nuova generazione italiana, composta da Ginevra Bassetti (violino), Francesca Giglio (violoncello) e Greta Maria Lobefaro (pianoforte). L’ensemble si è rapidamente affermato in ambito nazionale e internazionale grazie a un percorso formativo di eccellenza e a numerosi riconoscimenti ottenuti in prestigiosi concorsi e istituzioni musicali, tra cui il Premio Crescendo di Firenze, il Premio Alberghini di Bologna e il riconoscimento "Ensemble of the Year" assegnato da Le Dimore del Quartetto. Il Trio ha inoltre perfezionato la propria formazione presso importanti realtà come il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e l’ECMA – European Chamber Music Academy, esibendosi in numerosi festival e stagioni concertistiche in Italia e all’estero.Il concerto si svolgerà presso il Chiostro di San Francesco, nel cuore della città di Alghero, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico, che continua a confermarsi spazio privilegiato per eventi culturali e musicali di grande valore.



Il programma della serata propone un raffinato dialogo tra repertorio classico e contemporaneo: Ludwig van Beethoven, Trio in Si bemolle maggiore op. 97 "Arciduca"; Francesco Filidei, Corde Vuote; Nicola Capogrosso, Un breve racconto notturno. Un itinerario musicale che unisce la grande tradizione cameristica alla

ricerca espressiva della musica contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto intensa e coinvolgente. L’evento è organizzato dal Circolo Musicale Laborintus ed è sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministero della Cultura, nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione della musica e della cultura sul territorio.