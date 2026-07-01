S.A. 18:11 La prima Mostra del Giocattolo Vintage ad Alghero Prima edizione della Mostra del Giocattolo Vintage. Appuntamento a cura dell’ Associazione Nel Vivo della Storia, in programma il 17, 18 e 19 Luglio ad Alghero presso il salone di Don Gallo



ALGHERO - C’è stato un tempo in cui il divertimento aveva il sapore del legno, della latta e anche della gomma. Non avevano bisogno di internet per essere social. Questi giochi erano fatti per essere toccati, scambiati, a volte ammaccati. In un mondo senza smartphone la realtà era l’unico posto dove stare. Ogni graffio su questi giocattoli racconta una storia vera. Era una vita più lenta, forse più semplice, ma incredibilmente più densa, trascorsa nei cortili di casa e lungo le strade sterrate.



«Vorremmo con la mostra del giocattolo vintage evocasse questi ricordi, sarà un momento di confronto con i più giovani che potranno vedere come una bambola di pezza potesse diventare la migliore amica, come un soldatino di plastica prendesse vita grazie all’immaginazione. La mostra del giocattolo vintage è la mostra di tutti noi. Per fare questo, abbiamo bisogno di voi e di giocattoli che coprano un periodo che vada dagli anni ’40 sino alla metà degli anni ’80 del secolo scorso»: è appello dell’ Associazione Nel Vivo della Storia che ha organizzato la prima edizione della Mostra del Giocattolo Vintage, in programma il 17, 18 e 19 Luglio ad Alghero presso il salone di Don Gallo. I giocattoli saranno custoditi con cura e restituiti una volta ultimato l’evento. L’evento è patrocinato dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero.