S.A. 10:00 Ad Alghero oltre 55mila euro vinti in pochi giorni Vincite al SuperEnalotto, terno e ambo al Lotto: tutto in pochi giorni al tabacchino di Via XX Settembre. La cifra più alta è la vincita da 49.700 euro al SuperEnalotto



ALGHERO - La fortuna ha fatto tappa ad Alghero e ha scelto un luogo preciso per fermarsi: il tabacchino di Pisanu Marcella, in Via XX Settembre 201, che negli ultimi giorni è diventato teatro di una fortunata serie di vincite. La più clamorosa riguarda una vincita da 49.700 euro al SuperEnalotto, ottenuta grazie a un sistema giocato all’interno dello stesso tabacchino, con quote da 8,25 euro a testa. Una giocata collettiva, sviluppata direttamente dall’attività, che ha premiato diversi partecipanti regalando emozioni e una cifra importante.



Ma non è finita qui. Il punto vendita ha registrato anche due vincite al gioco del Lotto: un terno da 5.000 euro e un ambo da 1.150 euro, che si aggiungono a questo momento particolarmente fortunato vissuto dall’attività algherese. «Siamo davvero contenti per i nostri clienti, molti dei quali ci accompagnano da anni» racconta la titolare Marcella Pisanu. «In un periodo in cui ogni bella notizia ha un valore doppio, vedere persone sorridere e gioire è la ricompensa più grande. La fortuna ha bussato alla nostra porta e noi l’abbiamo accolta volentieri».