S.A. 16:54 Minds Games a Sassari il 3 e 4 maggio L’iniziativa coinvolgerà cittadini, scuole, associazioni sportive ed educatori del territorio insieme alle delegazioni dei partner di progetto di Bulgaria e Turchia in attività dedicate alla riscoperta dei giochi tradizionali come strumento educativo, culturale e sociale



SASSARI - Sassari si prepara ad accogliere l’evento “Mind Games”, organizzato dal Comitato Territoriale UISP di Sassari nell’ambito del progetto europeo C-GAMES – Centenary Games e co-finanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa si svolgerà il 3 e 4 maggio 2026 e rappresenta uno dei momenti centrali del progetto, dedicato alla valorizzazione dei giochi tradizionali come strumento educativo, culturale e sociale. Il progetto coinvolge partner provenienti da Italia, Bulgaria e Turchia, con l’obiettivo di recuperare e promuovere il patrimonio ludico tradizionale come risorsa educativa e inclusiva. Attraverso la raccolta e la condivisione di giochi del passato, si vuole evidenziarne il valore nello sviluppo cognitivo, sociale e fisico delle persone, favorendo al contempo il dialogo interculturale tra i paesi coinvolti. Lo scorso settembre la delegazione sassarese ha preso parte a momenti di scambio e approfondimento dedicati ai giochi tradizionali e al loro valore educativo e inclusivo a Varna in Bulgaria. L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di confronto interculturale e di condivisione di buone pratiche tra i paesi coinvolti nel progetto.



La giornata principale è in programma il 3 maggio presso i Giardini Pubblici di via Tavolara, dalle 10.00 alle 15.00, con attività aperte alla cittadinanza, famiglie, scuole e associazioni sportive. Durante la giornata, i partecipanti potranno riscoprire e sperimentare giochi tradizionali e di strada, reinterpretati in chiave contemporanea per stimolare memoria, concentrazione, relazione e partecipazione attiva. Il 4 maggio le attività proseguiranno con il seminario “Ancient Games for Modern Minds”, in programma presso il Punto Luce di via Kennedy, nel quartiere di Latte Dolce, a partire dalle 10:00. L’incontro sarà rivolto a educatori, operatori sportivi, insegnanti e stakeholder locali, e approfondirà il ruolo dei giochi tradizionali nello sviluppo cognitivo dei bambini, nell’invecchiamento attivo e nella valorizzazione del patrimonio culturale. La mattinata si concluderà con un workshop, durante il quale i partecipanti lavoreranno in gruppi per individuare modalità concrete di utilizzo dei giochi tradizionali nei contesti scolastici, sportivi e familiari, contribuendo alla costruzione di proposte replicabili sul territorio.