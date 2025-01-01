Cor 20:48 Il Green Game accende i riflettori Protagoniste le Scuole della provincia di Sassari: le prime 50 scuole sarde che si iscriveranno su greengame potranno ospitare il progetto a Scuola



SASSARI - Il format, completamente gratuito per le Scuole, è quest'anno riservato agli Istituti Secondari di II Grado della Sardegna. Si tratta di un'opportunità esclusiva: le prime 50 scuole sarde che si iscriveranno su greengame potranno ospitare il progetto a Scuola. Parallelamente, la versione “digital” del Green Game coinvolgerà oltre 200 scuole in tutta Italia, confermando il modello che rende l'apprendimento non solo istruttivo, ma anche divertente.



«L'educazione ambientale è l'investimento più importante per il nostro futuro - hanno dichiarato congiuntamente i Consorzi - Il Green Game, in questi anni di crescita costante della raccolta differenziata, ha dimostrato di essere un veicolo eccezionale per promuovere la cultura del riciclo responsabile. Il coinvolgimento di migliaia di studenti, insegnanti e famiglie sta trasformando concretamente il modo in cui la società civile percepisce l'impegno verso l'Agenda 2030».



Il tour regionale prenderà il via lunedì 13 ottobre dalla provincia di Sassari e in particolare: l’ ITI G. “M. Angioy” e il Convitto Nazionale “Canopoleno”, l’ I.T.C.G."G.Falcone e P.Borsellino" e l’I.P.S.A.R "Costa Smeralda” dalla città di Arzachena, a seguiere l’I.P.S.A.R. “Costa Smeralda” dalla città di Budoni, mentre da Alghero l’I.I.S. “Angelo Roth”, l’I.P.S.A.R. “Piazza Sulis” e l’IPIA “Don Minzoni”, l’IIS Liceo G.M. “Dettori L.A. F. De André” da Tempio Pausania e da Olbia l’ITCG Amministrativo Per il Turismo “D. Panedda”.



Il Green Game continuerà poi il suo viaggio didattico e educativo in tutta l’Isola fino a dicembre.

Il format alterna lezioni interattive condotte dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia produttrice del format, a un quiz a squadre in cui velocità, attenzione alla lezione e lavoro in team trasformano la conoscenza in sana competizione. Le migliori classi di ogni scuola si contenderanno l’accesso alla Finale Regionale di Cagliari, dove sono in palio buoni per materiale didattico da 2.000 €, 1.500 € e 1.000 €.



In gioco anche il pass per la Finalissima Nazionale a Roma. Chi prenderà il posto delle alunne e degli alunni della 2^C dell’IIS “Gentileschi” di Carrara (MS), vincitori dell’edizione 2024-2025. L'iscrizione e la partecipazione sono totalmente gratuite. Green Game è un progetto patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica. Per seguire il tour in tempo reale è possibile visitare il sito ufficiale e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram.