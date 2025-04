Cor 7:59 Al Pocoloco la Ruota della Fortuna La Ruota della Fortuna ad Alghero sostiene, con la lotteria abbinata, la Protezione Civile AiB di Alghero, associazione di volontariato che da anni presidia il territorio e interviene nei casi più critici a sostegno della nostra comunità



ALGHERO - Conto alla rovescia per il Grande Quiz Show che ha fatto la storia della TV in tutto il Mondo in un coinvolgente spettacolo all'insegna della solidarietà e del divertimento, organizzato da Meet Sardinya. Appuntamento venerdì 25 aprile alle 21 presso la Pizzeria/griglieria Poco Loco di Via Gramsci ad Alghero dove i concorrenti si sfideranno a suon di frasi con la spettacolare Ruota.



La Ruota della Fortuna fa parte del contenitore TV Game Mania dedicato ai giochi quiz classici.