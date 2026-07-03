S.A. 8:56 Innovazione e turismo: incontro a Lo Quarter Durante l’evento saranno presentati i progetti realizzati dalle imprese beneficiarie dei voucher META-DEST, iniziative innovative pensate per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio



ALGHERO - Martedì 7 luglio (dalle ore 9.15), presso la sala conferenze al secondo piano del Quarter ad Alghero, si terrà l’evento finale del progetto META-DEST – la Destinazione Multi-Piattaforma per l’Innovazione del Turismo ad Alghero. L’incontro, dal titolo "Reale e digitale in un solo viaggio: prospettive per il turismo e nuove narrazioni dei territori", rappresenta un’importante occasione di confronto sulle nuove sfide e opportunità dell’innovazione nel settore turistico. Dopo i saluti istituzionali dei vertici della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione comunale, ospite della mattinata sarà Fabio Viola, tra i massimi esperti internazionali di gamification e cultural experience design e ideatore di TuoMuseo.



Durante l’evento saranno presentati i progetti realizzati dalle imprese beneficiarie dei voucher META-DEST, iniziative innovative pensate per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario del territorio attraverso nuove tecnologie, esperienze immersive e strumenti digitali: Provincia di Sardegna dei Frati Minori Conventuali (Fondazione Alghero); Nooraghe srls (Camera di Commercio Nuoro); Rete Imprese Vivere Pisa; Confcommercio (Fondazione ISI); TackPay srl (FILSE); Simadeous (TVT); Morganti Stephane (Camera di Commercio Corsica). Nel pomeriggio, alle 18.45, appuntamento al Complesso Monumentale di San Francesco, in Via Carlo Alberto, 46, per la visita agli output del progetto pilota realizzato ad Alghero.