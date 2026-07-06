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Cor 18:46
Rotelli, Polo, Di Gangi: Italia protagonista in Europa
Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, la collega Barbara Polo e Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Sardegna, commentano le elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo
Rotelli, Polo, Di Gangi: Italia protagonista in Europa

SASSARI - «I dati diffusi dal Ministero del Turismo confermano che l’Italia continua a essere una delle destinazioni più attrattive d’Europa, con risultati che testimoniano la forza del nostro sistema turistico e l’efficacia delle politiche di valorizzazione del patrimonio nazionale». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, la collega Barbara Polo e Marco Di Gangi, responsabile regionale del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia Sardegna, commentano le elaborazioni dell’Ufficio di Statistica del Ministero del Turismo, che evidenziano per l’estate 2026 un tasso di saturazione delle strutture ricettive superiore a quello di Spagna e Francia, accompagnato da un significativo incremento delle ricerche aeree internazionali e della capacità dei collegamenti verso l’Italia. 

«Si tratta di indicatori particolarmente significativi – spiegano – che dimostrano come l’Italia sia sempre più competitiva sui mercati internazionali, con una proposta turistica capace di valorizzare non solo le località balneari, ma anche i laghi, i borghi e le città d’arte. In questo contesto, esprimiamo particolare soddisfazione per i dati relativi alla Sardegna, che evidenziano come l’Isola abbia contribuito in modo significativo alla crescita del settore nei primi mesi dell’anno, con un incremento del +8,24% degli arrivi nell’estate 2026 rispetto al 2025 . Questi risultati – concludono Rotelli, Polo e Di Gangi – sono il frutto di una strategia che ha riportato il turismo al centro dell’agenda politica. Ringraziamo il Governo guidato da Giorgia Meloni, il ministro Gianmarco Mazzi e il responsabile del Dipartimento Turismo Gianluca Caramanna per il lavoro svolto nel rafforzare la competitività e l’immagine dell’Italia nel mondo».
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